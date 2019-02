Der Zahlungsabwickler Wirecard hält die Vorwürfe eines Mitarbeiters zu angeblichen finanziellen Unregelmäßigkeiten für entkräftet. Die Untersuchung der Anwaltskanzlei Rajah & Tann in Singapur sei zwar noch nicht ganz abgeschlossen. "Ich sehe das ganze Thema aber schon jetzt als geklärt an", sagte Vorstandschef Markus Braun am Montag in einer...

