Einstellung Aufnahme

ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US55939M1018 MagneGas Applied Technology Solutions Inc. 01.02.2019 US55939M2008 MagneGas Applied Technology Solutions Inc. 05.02.2019 Tausch 20:1

US67778H2004 Ohr Pharmaceutical Inc. 04.02.2019 US67778H3093 Ohr Pharmaceutical Inc. 05.02.2019 Tausch 20:1