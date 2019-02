Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nach der Devise "Vorsicht ist die Mutter aller Finanzmärkte" hat die amerikanische Zentralbank ihren Zinserhöhungszyklus vorerst für beendet erklärt, so Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg im aktuellen "Märkte-Monitor". In der Folge habe der US-Dollar nachgegeben und die Anleiherenditen seien gesunken. ...

