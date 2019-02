Am Hamburger Flughafen sind am Montagnachmittag wegen eines Warnstreiks des Bodenpersonals alle weiteren geplanten Landungen abgesagt worden. Die Abfertigung der Flüge nach 15.30 Uhr könne mit den verbliebenen Beschäftigten nicht mehr gewährleistet werden, teilte der Flughafen mit. Damit führe der 24-stündige Warnstreik zu massiven Flugausfällen und nicht nur zu Verspätungen. Bis zum Nachmittag waren rund 100 von 388 geplanten Flugbewegungen an diesem Tag ab oder nach Hamburg gestrichen. Bis zu 50 000 Passagiere waren betroffen, von denen rund 12 000 gar nicht fliegen konnten./egi/hal/DP/zb

