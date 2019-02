Patrick Dewayne blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Wirecard. Die Aktie hat turbulente Tage durchlebt. Konzernchef Markus Braun wies heute Vorwürfe der Financial Times zurück. Bei den Verkäufen steht unter anderem Evotec im Fokus. 2019 war bisher ein starkes Jahr für den Biotechkonzern. Die Aktie war einer der Highflyer an den Börsen. Grund genug für den einen oder anderen Anleger Kasse zu machen.