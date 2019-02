Der Dow Jones hielt sich am Freitag über der 25.000 Punkte-Marke und ging mit einem Plus von 0,24 Prozent aus dem Handel. Der S&P 500 präsentierte sich nahezu unverändert. Und der Nasdaq 100 ging mit Verlusten von 0,45 Prozent aus dem Handel.



Bei den Einzelwerten geht es um folgende Themen: Gold, Alphabet, Anheuser-Busch Inbev, Match Group, Facebook und Twitter. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.