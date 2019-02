Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -



"Aufgrund der rapiden Weiterentwicklung von Industry 4.0 und des industriellen IOT kommt das Angebot von CoreTigo gerade zur rechten Zeit, da seine Technologie speziell für die auf Standards basierende, strom- und kostensparende und zugleich robuste systemrelevante Konnektivität ausgelegt ist", sagt Boaz Peer, Direktor bei Qualcomm Ventures für Qualcomm Israel Ltd. "Wir sehen ein großes Potenzial für industrielle Anwendungen gemeinsam mit Technologien wie 5G, die von Qualcomm ermöglicht werden."



"IO-Link ist bereits eines der stärksten industriellen intelligenten I/O-Protokolle mit einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von mehr als 50 %", sagt Alexandre Bonay von Siemens Dynamo, der innovative Unternehmen in das globale industrielle Ökosystem von Siemens integriert. "Die Erweiterung auf Wireless ermöglicht viele verschiedene Arten von Anwendungen, die hohe Flexibilität, Mobilität und Zuverlässigkeit erfordern, und fördert zudem die Entwicklung von Industry 4.0."



CoreTigo eröffnet weitere Möglichkeiten für das industrielle IOT, indem es den Bedarf in der Fertigung an interoperabler drahtloser Kommunikation zwischen Sensoren, Stellgliedern und Steuerungen erfüllt. Die Technologie des Unternehmens hat das Potenzial, Einrichtungs- und Verkabelungskosten weiter zu reduzieren sowie mehr Anwendungen und Systeme (wie z. B. Roboterarme, Drehtische und andere mobile Systeme) zu erreichen. Mit IO-Link Wireless können auch ältere Maschinen überwacht und problemlos mit der Cloud verbunden werden.



"Wir freuen uns sehr, unsere neuen Investoren willkommen heißen zu dürfen", sagt Eran Zigman, Mitbegründer und CEO von CoreTigo. "Die finanzielle und strategische Unterstützung beweist, dass dies eine ausgezeichnete Marktchance ist, und gibt CoreTigo die Möglichkeit, seine Dynamik beizubehalten und seine Entwicklung und Geschäfte weiter zu expandieren."



Informationen zu CoreTigo



CoreTigo ist der Vorreiter in der Revolution der erfolgskritischen drahtlosen Kommunikation im Rahmen von Industry 4.0. Durch die Neugestaltung bestehender Netzwerk- und Konnektivitätskonzepte vereinfachen unsere Lösungen industrielle Automatisierungssysteme. Außerdem sorgen sie für größere Sicherheit in der Fertigung, ermöglichen flexiblen Zugang zu hilfreichen Daten aus dem gesamten Unternehmen und verbessern die Betriebseffizienz. Die Technologie von CoreTigo basiert auf dem IO-Link Wireless-Standard, und schafft eine höchst zuverlässige und kostengünstige Industriewelt mit hervorragender Konnektivität, die nicht mehr durch Kabel eingeschränkt ist.



Informationen zu Qualcomm Ventures



Qualcomm Ventures, die Venture Capital-Investmentgruppe von Qualcomm Incorporated, eines weltweit führenden Anbieters von Wireless-Technologien, tätigt seit dem Jahr 2000 über verbundene Unternehmen, wie z. B. Qualcomm Ventures LLC, strategische Investitionen in Technologieunternehmen mit dem Potenzial, unsere Welt von Grund auf zu verändern. Als globaler Investor legen wir besonderen Wert auf den Aufbau von Verbindungen, die unsere mobile Zukunft fördern. Detaillierte Informationen finden Sie unter: www.qualcommventures.com.



