Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Renditen 10-jähriger Bundesanleihen haben sich seit Anfang des Jahres mehr als halbiert, so die Analysten der DekaBank.Die Bewegung sei einerseits von Wachstumssorgen und den zunehmenden Erwartungen getrieben, dass sich das Fenster für die EZB, die Geldpolitik zu straffen, geschlossen haben könnte. Zum anderen spiegele sie jedoch auch technische Faktoren wider. So seien die Marktteilnehmer mit der Erwartung ins Jahr gestartet, dass die Renditen steigen würden, und hätten folglich hohe Liquidität und eine (zu) kurze Duration gehalten. Im Zuge der fallenden Renditen in den letzten Wochen seien sie nun gezwungen hinterherzuspringen. Um dieses Muster zu durchbrechen, bedürfe es klarer positiver Signale von den Makrodaten, damit die Rezessionssorgen abnehmen würden. Auf Sicht der laufenden Woche würden die Analysten wenig Impulse in diese Richtung erwarten. Folglich sollten sich die Bund-Renditen auf ihren ultraniedrigen Niveaus halten. (04.02.2019/alc/a/a) ...

