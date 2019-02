Hannover (www.anleihencheck.de) - Die konjunkturellen Bremsspuren werden dann doch langsam immer deutlicher, so die Analysten der Nord LB.Insbesondere die Einzelhandelsumsätze in Deutschland hätten mit einem Rückgang von 4,3% im Monats- bzw. -2,1% im Jahresvergleich für den Berichtsmonat Dezember ein weiteres Indiz für eine Abkühlung der Wirtschaftsleistung geboten. Immerhin sei der Binnenkonsum ja der Hoffnungsträger der deutschen Wirtschaft angesichts der sich weniger erfreulich gestaltenden globalen Konjunkturwetterlage. Das gebe der Zahl einen bitteren Beigeschmack. Die mangelnde Nachfrage aus dem Ausland habe sich ja bereits unter anderem in der enttäuschenden Exportstatistik widerspiegelt. ...

