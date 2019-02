Polyphor erhält von CARB-X Fördergelder bis zu 5,6 Mio. USD zur Unterstützung der Entwicklung eines neuartigen Antibiotikums gegen multiresistente Gram-negative Krankheitserreger. EQS Group-Ad-hoc: Polyphor AG / Schlagwort(e): Finanzierung Polyphor erhält von CARB-X Fördergelder bis zu 5,6 Mio. USD zur Unterstützung der Entwicklung eines neuartigen Antibiotikums gegen multiresistente Gram-negative Krankheitserreger. 04.02.2019 / 18:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Polyphor erhält von CARB-X Fördergelder bis zu 5,6 Mio. USD zur Unterstützung der Entwicklung eines neuartigen Antibiotikums gegen multiresistente Gram-negative Krankheitserreger. CARB-X finanziert die präklinische Entwicklung und die klinische Phase I-Studie eines neuartigen OMPTA-Wirkstoffes. Polyphor gab heute bekannt, dass es von CARB-X (Combating Antibiotic Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator) eine nicht verwässernde Finanzierung erhalten hat. Dies um die Entwicklung eines neuartigen OMPTA (Outer Membrane Protein Targeting Antibiotics) Wirkstoffes zu unterstützen, der sich an die tödlichsten und resistentesten Gram-negativen bakteriellen Krankheitserreger richtet, einschliesslich derjenigen, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als kritisch eingestuft wurden. CARB-X stellt Polyphor eine Anfangsfinanzierung von bis zu 2,6 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Dazu kommen zusätzlich bis zu 3,0 Millionen US-Dollar, wenn bestimmte Projektmeilensteine erreicht werden. Die CARB-X-Fördergelder unterstützen die präklinische und frühe klinische Entwicklung von Polyphors neuartigem OMPTA-Wirkstoff bis zum Abschluss der klinischen Phase I-Studie. Die neuartigen Polyphor OMPTA-Antibiotika zielen auf die wichtigsten Gram-negativen ESKAPE-Erreger (Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa und Enterobacter spp), die weltweit die Hauptursache für schwere und oft tödliche Infektionen wie Blutbahninfektionen und Lungenentzündungen sind. Wichtig ist, dass diese neue Klasse von Antibiotika aktiv gegen Stämme ist, die gegen die meisten - und in einigen Fällen alle - gängigen Antibiotika resistent geworden sind, einschliesslich des "last resort" Antibiotikums Colistin. Giacomo Di Nepi, Chief Executive Officer von Polyphor, sagte: "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit CARB-X, die unsere Forschungsanstrengungen bei der Suche nach neuen Lösungen gegen resistente Gram-negative Bakterien weiter unterstützt. Dies ist eine weitere wichtige Bekräftigung des OMPTA-Programms, nachdem bereits der Wellcome Trust in den Jahren 2016-2018 und die Novo Holding A/S im September 2018 das Programm finanziell unterstützt haben. CARB-X unterstützt zur Vorbeugung und Behandlung lebensbedrohlicher bakterieller Infektionen die besten wissenschaftlichen und vielversprechendsten Forschungs- und Entwicklungsprojekte der Welt, und wir fühlen uns geehrt, dass wir in einem wettbewerbsintensiven Bewertungsverfahren ausgewählt wurden." Über Polyphor Polyphor ist ein Schweizer biopharmazeutisches Unternehmen, das die OMPTA (Outer Membrane Protein Targeting Antibiotics) entdeckt hat und entwickelt. Die OMPTA sind potenziell die erste neue Klasse von Antibiotika gegen Gram-negative Bakterien seit 50 Jahren, welche die Phase III der klinischen Entwicklung erreicht hat. Das Hauptprodukt des Unternehmens, Murepavadin (POL7080), befindet sich in der Phase III Entwicklung gegen Pseudomonas aeruginosa - von der WHO als kritischer Erreger der Priorität 1 anerkannt. Polyphor entwickelt ausserdem einen Immun-onkologiewirkstoff, Balixafortide (POL6326), der sich in Vorbereitung für eine Zulassungsstudie in Kombination mit Eribulin bei Patienten mit fortgeschrittenem Brustkrebs befindet, sowie eine Pipeline weiterer präklinischer Antibiotika auf Basis seiner OMPTA-Plattform. Polyphor hat seinen Sitz in Allschwil bei Basel und ist an der SIX Swiss Exchange (SIX: POLN) kotiert. Weitere Informationen unter www.polyphor.com Über CARB-X CARB-X ist eine globale Partnerschaft der Boston University, die sich der Beschleunigung der antibakteriellen Forschung und Entwicklung in der frühen Entwicklungsphase widmet, um der zunehmenden globalen Bedrohung durch arzneimittelresistente Bakterien zu begegnen. CARB-X wird vom US Department of Health and Human Services Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) finanziert, einem Teil des Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response (ASPR), des Wellcome Trust, einer globalen Wohltätigkeits-organisation mit Sitz in Grossbritannien, die sich für die weltweite Verbesserung der Gesundheit einsetzt, der Global Antimicrobial Resistance Innovation Fund (UK GAMRIF) des britischen Gesundheitsministeriums und der Bill & Melinda Gates Foundation mit finanzieller Unterstützung des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), das Teil der US National Institutes of Health (NIH) ist. Als gemeinnützige Partnerschaft investiert CARB-X von 2016-2021 bis zu 500 Millionen Dollar in die Unterstützung innovativer Antibiotika und anderer Therapeutika, Impfstoffe, Schnelldiagnostika und Geräte. CARB-X unterstützt die weltweit grösste und innovativste Pipeline präklinischer Produkte gegen arzneimittelresistente Infektionen. CARB-X konzentriert sich ausschliesslich auf hochpriorisierte, medikamentenresistente Bakterien, insbesondere Gram-negative. CARB-X hat seinen Sitz an der Boston University School of Law. https://carb-x.org/. Folgen Sie uns auf Twitter @CARB_X. Für weitere Informationen: Investoren: Kalina Scott Chief Financial Officer Polyphor Ltd. Tel: +41 61 567 16 67 Email: IR@polyphor.com Medien: Alexandre Müller Dynamics Group AG Tel: +41 43 268 32 31 Email: amu@dynamicsgroup.ch Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=BUVSAMWDMG Dokumenttitel: Polyphor_CARBX_4.2.2019 Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Polyphor AG Hegenheimermattweg 125 4123 Allschwil Schweiz Telefon: +41 61 567 1600 Fax: +41 61 567 1601 E-Mail: info@polyphor.com Internet: www.polyphor.com ISIN: CH0106213793 Börsen: SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 772017 04.02.2019 CET/CEST ISIN CH0106213793 AXC0255 2019-02-04/18:01