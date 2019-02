WISeKey International Holding SA / WISeKey eröffnet Blockchain-Kompetenzzentrum im World Trade Center II in Genf . Verarbeitet und übermittelt durch West Corporation. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

WISeKey eröffnet Blockchain-Kompetenzzentrum im World Trade Center II in Genf



Das Genfer Blockchain-Kompetenzzentrum wird offiziell zur Feier des

20-jährigen Jubiläums von WISeKey im April 2019 eingeweiht. Genf (Schweiz) - 1. Februar 2019 - WISeKey International Holding Ltd ("WISeKey", SIX: WIHN), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, Blockchain und IoT, hat heute die Eröffnung seines Genfer Blockchain-Kompetenzzentrums bekanntgegeben. Wie im Januar auf dem Blockchain-Kongress in Genf angekündigt, ist dieses neue Zentrum Teil der Partnerschaft mit dem Blockchain Research Institute (BRI) zur Schaffung einer Reihe miteinander vernetzten Blockchain-Kompetenzzentren auf der ganzen Welt. Neben den bereits von WISeKey in Indien, auf Mauritius und in Ruanda eingerichteten Blockchain-Kompetenzzentren sieht die Vereinbarung weitere Zentren vor, unter anderem auch in Buenos Aires, Argentinien. Alle diese Zentren werden über 3 Knotenpunkte miteinander verbunden sein: Genf, Toronto und Peking, ein Dreieck des Vertrauens, das gemäß einem gemeinsamen Vertrauensprotokoll arbeitet, welches die durch PKI verstärkte Blockchain-Technologie von WISeKey verwendet, um Vertrauen und Sicherheit zu schaffen und gleichzeitig die grundlegenden Blockchain-Werte Transparenz, Überprüfbarkeit und Rückverfolgbarkeit beizubehalten. Die implementierte und integrierte PKI-Lösung von WISeKey ist eine Ergänzung zu jeder Blockchain-Plattform. Sie kann dabei helfen, ein besseres Vertrauensmodell zur Verwendung in einem verteilten System zu entwickeln und ein universelles Vertrauensprotokoll für das Internet 2 zu erstellen. Das Geschäftsmodell des Genfer Blockchain-Kompetenzzentrums ist es, Startup-Unternehmen und Forschung im Blockchain-Bereich zu unterstützen, um ihre Technologien international zu fördern, die schnelle Anpassung und Integration von Blockchain-basierten Lösungen zu erleichtern, eine stärkere Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen, privaten und akademischen Sektor zu fördern und zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass die neuesten technologischen Standards auf sichere und vertrauenswürdige Weise verfügbar gemacht werden. Das Genfer Blockchain-Kompetenzzentren wird sich mit anderen Zentren und Blockchain-Ökosystemen auf der ganzen Welt koordinieren, was es allen Partnern ermöglicht, in vollem Umfang von gemeinsamen Erfahrungen und Ressourcen zu profitieren. Es ist vorgesehen, dass jedes Blockchain-Kompetenzzentrum Know-how auf einem besonderen Bereich entwickelt, das von allen Zentren gemeinsam genutzt werden kann. Beispielsweise wird das Blockchain-Kompetenzzentrum in Buenos Aires die Entwicklung bestimmter Plattformen und Anwendungen zur Bekämpfung von Fälschungen, unerlaubtem Handel und Korruption anführen, während sich das Genfer Blockchain-Kompetenzzentrum auf Fintech und insbesondere auf Anwendungen für das digitale Privatkundengeschäft von Banken und den Rohstoffhandel konzentrieren wird. Eines der laufenden Projekte des Genfer Blockchain-Kompetenzzentrums ist der Security Token Offering (STO) der WISeCoin AG, einer von WISeKey ins Leben gerufener Zweckgesellschaft zum Aufbau der Infrastruktur für sichere Interaktionen zwischen Objekten, für den WISeKey einen "Non-Action-Letter" der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) erhalten hat. WISeCoin wird den STO im zweiten Quartal 2019 durchführen. Die WISeCoin AG wurde im August 2018 offiziell gegründet, um die Welt der Blockchain und des Internets der Dinge (IoT) zu sichern, die aufgrund ihrer stetig wachsenden Größe und Komplexität ständig anfällig für Cyberbedrohungen ist. Die WISeCoin AG profitiert von der WISeKey-Architektur als erste und einzige vertikal integrierte Plattform, die proprietäre Cybersicherheitssoftware mit sicheren Mikrocontrollern kombiniert, die entwickelt wurden, um vernetzte Geräte vor sich entwickelnden Cyberbedrohungen zu schützen. Ein wichtiger Meilenstein von WISeCoin wird die Einrichtung einer Identitäts-Blockchain sein, die vernetzten Objekten die Möglichkeit bietet, sich gegenseitig mit einem digitalen Zertifikat zu identifizieren, zu authentifizieren und zu überprüfen. Für jede Transaktion wird den Benutzern der Plattform eine Servicegebühr über ein Utility-Token mit der Bezeichnung WISeCoin-Token berechnet. Um an dieser Plattform teilzunehmen, muss jedes vernetzte Objekt mit dem sicheren Element von WISeKey ausgestattet sein, das aus einem manipulationssicheren Silikonchip mit der Bezeichnung VaultIC184 besteht. Klicken Sie hier, um das Interview der AGEFI mit Carlos Moreira zu lesen (http://www.agefi.com/home/entreprises/detail/edition/online/article/tel-est-le-message-despoir-porte-par-carlos-moreira-le-ceo-de-wisekey-en-amont-de-louverture-du-premier-geneva-annual-blockchain-congress-lundi-21-janvier-484612.html?fbclid=IwAR00CjpCO40BzopeCXsRR3zhhWxTL8H_Ki0TPZSfqKZnZprzl8OgIYt_B9s).



Über WISeKey WISeKey (SIX Swiss Exchange: WIHN) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit, das derzeit umfassende digitale Identitäts-Ökosysteme für Menschen und Objekte mithilfe der Blockchain, KI und dem IoT errichtet und dabei den Menschen als Dreh- und Angelpunkt des Internets respektiert. Mikroprozessoren von WISeKey sichern den allumfassenden Computereinsatz, der das heute vorherrschende Internet von Allem prägt. WISeKey IoT verfügt über eine Installationsbasis von über 1,5 Milliarden Mikrochips in nahezu allen IoT-Sektoren (vernetzte Autos, Smart Cities, Drohnen, landwirtschaftliche Sensoren, Fälschungssicherheit, intelligente Beleuchtung, Server, Computer, Mobiltelefone, Krypto-Token usw.). WISeKey ist einzigartig positioniert, um am Rande des IoT tätig zu sein, da unsere Halbleiter eine riesige Menge an Massendaten produzieren. Wenn diese Daten mit künstlicher Intelligenz (KI) analysiert werden, können sie industrielle Anwendungen dabei unterstützen, den Ausfall ihrer Geräte vorherzusagen, bevor dieser eintritt. Unsere Technologie wird vom kryptografischen Vertrauensanker (Root of Trust, "RoT") von OISTE/WISeKey gestützt, der in der Schweiz angesiedelt ist und sichere Authentifizierung und Identifizierung in sowohl physischen als auch virtuellen Umfeldern für das Internet der Dinge, die Blockchain und künstliche Intelligenz bietet. Der WISeKey-RoT dient als gemeinsamer Vertrauensanker, um die Integrität von Online-Transaktionen zwischen Objekten sowie zwischen Objekten und Personen zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie unter www.wisekey.com (http://www.wisekey.com/). Kontakte für Presse und Anleger WISeKey

