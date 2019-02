Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für ExxonMobil nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 79 US-Dollar belassen. Den Kursanstieg bei den Aktien am Berichtstag halte er angesichts der anstehenden Investitionen für übertrieben, schrieb Analyst William Featherston in einer am Montag vorliegenden Studie. Die kapitalintensive Strategie dürfte für die nächsten Jahre ein bedeutendes Defizit beim Cashflow zur Folge haben./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / 22:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0099 2019-02-04/18:05

ISIN: US30231G1022