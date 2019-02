Von Justin Baer und Allison Prang

NEW YORK (Dow Jones)--Der Bond-König Bill Gross verlässt Ende des Monats den Fondmanager Janus Henderson und beendet damit einen verkürzten zweiten Akt einer der meistgefeierten Karrieren an der Wall Street. Gross, 74, kam 2014 nach einer unschönen Trennung von der heutigen Allianz-Tochter Pacific Investment Management (Pimco), die er mitbegründete und zu einem Powerhouse für Anleihen machte, zu Janus. Am Montag kündigte er an, er werde Janus verlassen, um sich auf die Verwaltung seines eigenen Vermögens sowie seiner gemeinnützigen Stiftung zu konzentrieren.

Als Investment-Chef von Pimco und Manager des Flaggschiff-Anleihenfonds hatte sich Gross zum Superstar der Bondmärkte in einer Zeit entwickelt, in der die meisten der bekanntesten Investoren, von Peter Lynch bis Warren Buffett, sich auf Aktien konzentrierten. Hohe Renditen und häufige Auftritte im Wirtschaftsfernsehen brachten Pimco Hunderte von Milliarden Dollar und machten Gross berühmt. "Bill Gross", sagte Dan Ivascyn, der derzeitige Investitionschef von Pimco 2017, "war schon immer größer als das Leben."

Bei Janus konnte er mit seinem Fonds Global Unconstrained Bond Fund nicht an die Pimco-Glanzzeiten anschließen. Der Fonds, der im vergangenen Jahr noch mehr als 2 Milliarden Dollar verwaltete, kommt nun laut Analysefirma Morningstar nur noch auf weniger als 1 Milliarde.

Gross will nun nach eigenen Angaben mit seinem Sohn Jeff und seiner Tochter Jennifer zusammenarbeiten. Ihre Stiftung verwaltet ein Vermögen von 390 Millionen Dollar.

Bei Janus ist künftig Nick Maroutsos, Co-Chef für Bonds weltweit, für den Global Unconstrained Bond Fund verantwortlich.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/bam/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2019 11:41 ET (16:41 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.