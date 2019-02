In accordance with article L233-8 of commercial law, Wavestone informs its shareholders that as of January 2019 its capital was composed of 20,196,492 shares representing 31,661,313 voting rights according to article 223-11 of the AMF.

------------------------



© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Communiqué intégral et original au format PDF:Télécharger le PDF