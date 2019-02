FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist wenig verändert in die Woche gestartet. Der DAX verlor 4 auf 11.177 Punkte. Die Wirtschaftsdaten blieben auch zu Wochenbeginn schwach. Das Ifo-Wirtschaftsklima im Euroraum fiel nach den Ergebnissen des Ifo World Economic Survey (WES) vom ersten Quartal 2019 von plus 6,6 auf minus 11,1 Punkte und lag somit zum ersten Mal seit 2014 unter null. Laut Händlern nahm das Risiko einer Korrektur an den Börsen zu.

Nachdem der Aktienkurs von Wirecard in der Vorwoche stark unter den Betrugsvorwürfen zweier Artikel der "Financial Times" gelitten hatte, haussierte er am Montag um 13,7 Prozent auf 123,40 Euro. Der Zahlungsdienstleister sah sich einer irreführenden Berichterstattung über mögliche Bilanzierungsverstöße ausgesetzt.

Weder eine interne Untersuchung der Compliance-Abteilung noch eine unabhängige Prüfung durch eine Rechtsanwaltskanzlei hätten bisher eine "schlüssige Feststellung für ein strafbares Fehlverhalten von Führungskräften oder Mitarbeitern des Unternehmens gefunden", teilte der DAX-Konzern mit.

Die Analysten der DZ Bank hatten ihre Kaufempfehlung für Wirecard mit einem Kursziel von 200 Euro bestätigt, die Kollegen der HSBC waren mit einem Kursziel von 240 Euro noch optimistischer. Hier wurde die Kaufempfehlung ebenfalls bestätigt.

Stabilus kappt die Prognose

Thyssenkrupp verloren 2,1 Prozent oder 0,33 auf 15,56 Euro. Grund war hier der Start von Warnstreiks in der Branche. Sie könnten sich in den kommenden Wochen noch deutlich ausweiten, so die Befürchtung. Daneben schüttete der Konzern eine Dividende von 0,15 Euro aus.

Geschäftszahlen kamen aus der zweiten Reihe. So erzielte Rational im Geschäftsjahr 2018 Umsätze von 778 Millionen Euro. Dies entsprach einer Steigerung von 11 Prozent oder 76 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Damit erfüllte das Unternehmen die unterjährig angehobene Wachstumsprognose von 10 bis 12 Prozent. Die LBBW sprach von einem optimistischen Ausblick für 2019. Nach der seit Jahresbeginn starken Entwicklung gab das Papier allerdings 2,1 Prozent nach.

Zudem legte Stabilus bereits Ergebnisse für das erste Quartal vor. Vor allem der Umsatzausblick sei etwas stärker gesenkt worden als gedacht, hieß es. Statt rund 5 Prozent erwartete Stabilus nur noch rund 2 Prozent Zuwachs. An der Börse ging es für die Aktie um 10,6 Prozent nach unten.

Gut kam an der Börse der Ausblick von Compugroup an, die Aktie legte um 9,7 Prozent zu. Für 2019 erwartete das Unternehmen einen Umsatz zwischen 720 und 750 Millionen Euro, was rund 5 Prozent oberhalb der Konsensschätzung lag. Das EBITDA sollte zwischen 190 und 205 Millionen Euro liegen, hier lag der Konsens bei 176 Millionen Euro.

Umgesetzt wurden in DAX-Titeln rund 76,5 (Vortag: 104,8) Millionen Aktien im Wert von rund 3,58 (Vortag: 4,54) Milliarden Euro. Es gab zwölf Kursgewinner, 17 -verlierer und einen unveränderten Titel.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.176,58 -0,04% +5,85% DAX-Future 11.171,00 -0,07% +5,66% XDAX 11.177,91 -0,14% +5,64% MDAX 23.791,11 +0,19% +10,20% TecDAX 2.557,13 +1,61% +4,36% SDAX 10.543,87 +0,04% +10,88% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,32% -23 ===

February 04, 2019 11:52 ET (16:52 GMT)

