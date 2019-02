DAX ohne Antrieb, Wirecard gibt die richtige Antwort

Nach einem leicht positiven Auftakt driftete der DAX am heutigen Montag immer weiter in die Verlustzone. Einmal mehr kam die Erholungsrallye nicht voran, so dass in der Folge bald selbst die 11.000-Punkte-Marke wieder wackeln könnte.

Das war heute los. Zu Beginn der neuen Handelswoche gab es keine marktrelevanten Nachrichten zu wichtigen Themen wie Brexit oder dem Handelsstreit zwischen China und den USA. Zumal aufgrund des chinesischen Neujahrsfestes und der geschlossenen Börsen dort einige Impulse fehlten. Stattdessen konzentrierten sich DAX-Anleger auf Unternehmensnachrichten. Diese hatten es vor allem in einem Fall in sich.

Das waren die Tops & Flops. Einen regelrechten Höhenflug erlebte die Wirecard-Aktie (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060). Für das Papier ging es zeitweise um knapp 23 Prozent in die Höhe. Dabei erholte sich der Zahlungsabwickler aus Aschheim bei München von den in der Vorwoche erlittenen Kursstürzen. Anleger reagierten positiv auf Reaktionen des Managements auf die jüngsten Berichte der "Financial Times" und die darin vorgebrachten Mutmaßungen über das Fehverhalten eines Wirecard-Mitarbeiters in Singapur.

