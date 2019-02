Das dänische Mobilfunkunternehmen Calldorado hat heute seine zweite große Übernahme innerhalb von nur einem Jahr angekündigt und bestätigt, dass der etablierte österreichische Caller ID-Technologieanbieter Adaffix nun Teil seines wachsenden Portfolios wird. Die Transaktion erfolgt weniger als 12 Monate nachdem Calldorado, das nun sein drittes Geschäftsjahr beginnt, Anfang 2018 den App Publisher CIAmedia übernommen hat.

Stärkung von Calldorados Position im sich entwickelnden mobilen Ökosystem

Die Übernahme wird dazu beitragen, die Position von Calldorado im wachsenden mobilen Ökosystem zu stärken, indem sie die Reichweite der Dienste auf Netzbetreiber ausdehnt. Die Adaffix GmbH entwickelt und liefert Lösungen zur Identifizierung von Anrufern für Mobilfunkbetreiber, und ihre Flaggschifftechnologie NameThatNumber verbessert die Nachvollziehbarkeit von verpassten Anrufen für mobile Nutzer.

Die NameThatNumber-Technologie ergänzt die Informationen in Benachrichtigungen im Anschluss an verpasste Anrufe: verpasste Anrufe werden identifiziert und die Anruferdetails zur SMS-Benachrichtigung über verpasste Anrufe hinzufügt so erhalten Benutzer relevante Informationen, wenn ein Anruf verpasst wird.

"Adaffix ist aufgrund seiner Vision und seines technischen Könnens eine perfekte Ergänzung für Calldorado. Wir leben in einem Informationszeitalter, in dem die Verbraucher mehr Detailwissen verlangen als je zuvor", sagt Claudia Dreier-Poepperl, CEO und Gründerin von Calldorado. "Das Produkt NameThatNumber für Netzbetreiber ergänzt das aktuelle Calldorado-Anreicherungsangebot für App Publisher und erweitert unsere Reichweite im mobilen Ökosystem auf sehr passende und natürliche Weise."

Über Calldorado

Calldorado ermöglicht es App-Anbietern, erfolgreich zu sein, indem es den Lebenszyklus-Wert für App-Benutzer verbessert. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kopenhagen, Dänemark, unterstützt aber mit seiner globalen Reichweite App Publisher weltweit. Nach der Übernahme von CIAmedia Anfang 2018 hat Calldorado seine Reichweite und seinen Einfluss im Bereich der mobilen Apps erweitert; zusätzlich zu seinem eigenen Portfolio an Apps verwaltet das Unternehmen auch von Drittanbieternerworbene Apps.

