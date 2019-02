Mainz (ots) -



Nach außen war er ein strahlender Unternehmer, doch im Verborgenen agierte er als gewiefter Betrüger, der von FBI und Scotland Yard gesucht wurde. Als Sohn einer deutschen Industriellen-Dynastie fiel Felix Vossen tief. Am Samstag, 9. Februar 2019, 20.15 Uhr, beleuchtet ZDFinfo in der Doku "Abgezockt! Der Anlagebetrüger Felix Vossen" einen der spektakulärsten Betrugsfälle in Deutschlands jüngster Vergangenheit.



Felix Vossen, Sohn eines bekannten Frottee-Herstellers aus Gütersloh, wuchs in einem Internat nahe St. Moritz auf. Der umtriebige Filmproduzent und Aktienhändler führte ein Jetset-Leben in Saus und Braus, pendelte zwischen London und Zürich. Doch dann kam es zum Absturz - und Vossens Freunde und Familie lernten die andere Seite des gut gelaunten Sonnyboys kennen. Rund 60 Millionen Euro hatten sie in die Geldgeschäfte ihres Vertrauten investiert. 60 Millionen Euro, mit denen Vossen unerwartet untertauchte und sich damit als Betrüger entlarvte.



ZDFinfo zeigt "Abgezockt! Der Anlagebetrüger Felix Vossen" erneut am Donnerstag, 14. Februar 2019, um 17.30 Uhr.



