FRANKFURT (Dow Jones)--Electrify America will im Laufe des Jahres in mehr als 100 Ladestationen für Elektrofahrzeuge das Powerpack-Batteriespeicher von Tesla einsetzen. Die Ladestationen ermöglichten eine deutlich schnellere und auch günstigere Aufladung, so das Unternehmen, das Volkswagen im Zuge des Dieselskandals ins Leben gerufen hat.

Die Schnellladestationen sollen in 17 Metropolen-Regionen sowie an Autobahnen in 42 Bundesstaaten installiert werden. Bis Mitte des Jahres will Electrify America nahezu 500 Schnellladestationen betreiben.

February 04, 2019 12:32 ET (17:32 GMT)

