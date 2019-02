Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) hat den Grundrenten-Vorschlag von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) als "völlig falsch" kritisiert. Das vorgelegte Rentenkonzept breche mit dem bewährten Grundsatz, dass sich die Höhe der Rente nach der Summe der Einzahlungen richte, sagte Hilbers der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstag).

Auch von dem geplanten Verzicht auf eine Prüfung der Bedürftigkeit hält Hilbers nichts. "Dann bekommen auch Rentner höhere Leistungen, die das gar nicht nötig haben, weil zum Beispiel ihr Partner gut verdient oder Vermögen vorhanden ist."

Heil hatte am Sonntag ein Konzept vorgelegt, wonach Geringverdiener nach mindestens 35 Jahren Beitragszahlung automatisch höhere Renten bekommen sollen - ohne Bedürftigkeitsprüfung. Er rechnet mit Kosten in mittlerer einstelliger Milliardenhöhe pro Jahr, sein Ziel sei eine Finanzierung aus dem Bundeshaushalt. Aus der Union gibt es massive Kritik an den Plänen./dhe/DP/zb

AXC0268 2019-02-04/19:04