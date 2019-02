New York (ots/PRNewswire) - Das chinesische Zhongshan, eine Stadt mit einem reichen kulturellen Erbe und Geburtsort des für das moderne China berühmten Staatsmanns Sun Yat-sen, stellt sein brandaktuelles Werbevideo auf dem Times Square in New York vor. Am 5. Februar 2019, dem ersten Tag des neuen Mondjahrs, wird das Video ab 0 Uhr Mitternacht (Ortszeit Peking) der Welt warmherzigen Grüße und eine Einladung zum chinesischen Neujahrsfest senden.



Laut der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des kommunalen Ausschusses der KPC Zhongshan, soll das Video mit dem Titel "New Era, New City" (Neues Zeitalter, neue Stadt) der Welt die symbolträchtigsten Sehenswürdigkeiten von Zhongshan zeigen. Zu sehen ist eine Reihe von Postkartenmotiven, angefangen mit Bildern der für Zhongshan so typischen Chrysanthemen und dem ehemaligen Wohnhaus von Sun Yat-sen. Auf den weiteren Postkartenmotiven entfaltet sich dann eine Stadt voller Natur, Kultur und Zukunft.



Für die "Naturstadt" zeigt das Video die wunderschönen und attraktiven Naturlandschaften, wie etwa den Wugui-Berg, die Reisfelder von Yakou, den Changjiang-Stausee, den Daliao-Stausee und den Zhanyuan-Garten usw. Dank der grünen und lebenswerten Umgebung konnte sich Zhongshan schon mehr als zehn Auszeichnungen sichern, darunter der UN-Habitat Scroll of Honor Award sowie die Auszeichnungen als National Ecological Demonstration City und National Forrest City.



In Sachen Kultur entfaltet das Video die reiche Geschichte der Stadt - von der Sun Yat-sen-Gedenkhalle über die autofreie Fußgängerzone von Zhongshan bis zum nationalen immateriellen Kulturerbe, wie dem Piaose, einer Mischung aus Oper, Akrobatik und dekorativer Kunst, und dem Tanz des Betrunkenen Drachens. Die Dynamik der Menschen von Zhongshan mit ihrem kämpferischen Geist, ihrer Liebenswürdigkeit und ihrer Großzügigkeit zeigt sich bei den Drachenbootrennen, bei der Wohltätigkeitsparade in Zhongshan oder wenn die Jugend Baseball spielt. Die feinen Möbel aus chinesischem Rotholz und Leuchten, die mittlerweile auf der ganzen Welt zu finden sind, stehen zudem für den Unternehmergeist und das Engagement der Menschen vor Ort.



Im Abschnitt "Zukunft" präsentiert das Video einen tanzenden Bildungsroboter, der den Unterricht in sämtlichen STEAM-Fächern (Science, Technology, Engineering, Arts und Mathematics) unterstützt. Zudem sind die auf offener See sich drehenden Windräder zu sehen, die von Mingyang Smart Energy hergestellt wurden und umweltfreundliche und saubere, erneuerbare Energie produzieren. Das im Bau befindliche Shenzhen-Zhongshan-Verkehrsgroßprojekt, eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen in der Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, erstreckt sich vor den Augen der Zuschauer und zeigt eine noch strahlendere Zukunft von Zhongshan mit unbegrenzten Möglichkeiten.



Zhongshan, das in mitten der Greater Bay Area liegt und über Anbindungen an Hongkong, Macao, Guangzhou und Shenzhen verfügt, treibt die Entwicklung des Verkehrswesens voran. Darüber hinaus kann sich Zhongshan auf eine gut ausgebaute Fertigungsbranche stützen, mit einer vollständigen industriellen Lieferkette und günstigen gesetzlichen Bedingungen. Insbesondere die Bauarbeiten am Nationalen Industriepark für Gesundheitstechnik, am Chinesisch-schweizerischen Industriepark und am staatlich geförderten Chinesisch-deutschen Industriepark für Biomedizin nehmen derzeit Fahrt auf. Neu aufkommende Branchen, wie die Produktion im Bereich Advanced Equipment, die Biomedizin, Robotik, neue Energie und neue Werkstoffe erleben derzeit eine rasante Entwicklung.



Auch dank seines reichen kulturellen Erbes wird Zhongshan, das sich weiter öffnen wird und den Weg eines umweltfreundlichen, möglichst CO2-freien und intelligenten Wachstums verfolgt, auch in diesem neuen Zeitalter hell leuchten. Im Verlauf des Frühlingsfests wird das brandaktuelle Werbevideo erneut auf dem Time Square zu sehen sein und ein offenes und zur Zusammenarbeit bereites Zhongshan zeigen, dass die Entwicklung der Welt als Ganzes für eine gemeinsame bessere Zukunft vorantreibt.



