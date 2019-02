IIJ hat ISP-Kunden in Japan Zimbra angeboten und beginnt mit der Bereitstellung für drei Millionen Benutzer

Synacor Inc. (NASDAQ: SYNC) gab heute bekannt, dass Internet Initiative Japan, Inc. (IIJ, NASDAQ: IIJI) die Plattform Zimbra gewählt hat und ISP-Kunden in Japan mithilfe der Cloudbetriebs-Expertise von Synacor verbesserte E-Mail- und Collaboration-Dienste anbietet. Die erste Bereitstellung erfolgt für mehr als drei Millionen Verbraucher eines großen ISP. Die neue, gehostete Lösung basiert auf Zimbra, der weltweit beliebten E-Mail- und Collaboration-Softwareplattform von Synacor.

"Synacor ist mit der weltweit führenden E-Mail- und Collaboration-Plattform Zimbra und der Erfahrung bei Implementierung und Betrieb umfangreicher E-Mail-Dienste ein idealer Partner für dieses innovative Serviceangebot", sagte Masakazu Tachikui, Managing Executive Officer, Cloud Division, IIJ. "Wir sehen eine bedeutende Chance zur Bereitstellung erstklassiger E-Mail- und Collaboration-Dienste, um den Bedürfnissen einer wachsenden und vielfältigen Nutzerbasis gerecht zu werden, indem wir zuverlässige Dienste für ISP und Kabelbetreiber anbieten."

IIJ wird drei Millionen Postfächer vom derzeitigen lokalen Betrieb auf eine neue, hochmoderne Hosting-Umgebung migrieren. Synacor wird IIJ eine Lizenz für Zimbra 8.8 erteilen, umfassende Dienste anbieten, um eine nahtlose Migration mit minimalen Beeinträchtigungen für die Benutzer zu gewährleisten und eine agile Plattform vorbereiten, die schnelle und einfache Service-Iterationen ermöglicht, um mit der schnellen Marktentwicklung Schritt zu halten.

"Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit dem führenden Lösungsanbieter IIJ bei der Bereitstellung unserer E-Mail- und Collaboration-Funktionalitäten für Millionen von Benutzern in Japan", sagte Himesh Bhise, CEO von Synacor. "Zimbra genießt wachsendes Ansehen als flexible, cloudbasierte Collaboration-Plattform mit nachweislichen Erfolgen und umfassendem Funktionsumfang."

Über die E-Mail- und Collaboration-Lösung Zimbra

Zimbra, ein Produkt von Synacor, ist eine E-Mail- und Collaboration-Plattform, die Kontakte, Kalender, Aufgaben, Instant Messaging und Filesharing sowie Add-ons wie Videokonferenzen, Dokumentenerstellung und Dateispeicher umfasst. Zimbra stellt mehrere Millionen Postfächer in über 160 Ländern zur Verfügung und wird über mehr als 1.900 Channel-Partner angeboten. Unternehmen, Regierungsbehörden und Serviceprovider setzen ihr Vertrauen in Zimbra.

Zimbra kann vor Ort, in der Cloud oder als hybrider Service bereitgestellt werden. Das Zimbra Business Solution Provider Network bietet diese Lösung als gehosteten Service an. Synacor betreibt eine schlüsselfertige, vollständig gehostete bzw. verwaltete und gewinnbringende Lösung für Serviceprovider.

Weitere Einzelheiten dazu, wie Sie Partner von Zimbra werden können, finden Sie unter https://www.zimbra.com/partners/become-partner/

Über Synacor

Synacor (Nasdaq: SYNC) ist ein vertrauenswürdiger Partner in den Bereichen Technologieentwicklung, Multiplattform-Services und Vertriebspartner für Video-, Internet- und Kommunikationsanbieter, Gerätehersteller, Regierungsbehörden und Unternehmen. Synacor hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Kunden beim Aufbau einer besseren Beziehung zu Verbrauchern zu unterstützen. Seine Kunden nutzen die Technologieplattformen und Services von Synacor, um ihren Geschäftsbetrieb zu erweitern und die Anzahl ihrer Kunden zu erhöhen. Synacor bietet verwaltete Portale, Werbelösungen, E-Mail- und Collaboration-Plattformen sowie cloudbasiertes Identitätsmanagement. www.synacor.com

Über IIJ

IIJ wurde 1992 gegründet und ist einer der führenden Anbieter von Internet-Zugängen und umfassenden Netzwerklösungen Japans. IIJ und die Unternehmen der Gruppe bieten Netzwerk-Gesamtlösungen an, die sich vorwiegend an Top-Firmenkunden richten. Die Dienstleistungen von IIJ umfassen hochwertige Dienste im Bereich Internet-Konnektivität, Systemintegration, Cloud Computing, Sicherheit und mobile Services. Darüber hinaus hat IIJ eines der größten Internet-Backbone-Netzwerke in Japan aufgebaut, das mit den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und Asien verbunden ist. IIJ ist seit 1999 an der US-amerikanischen Börse NASDAQ und seit 2006 an der First Section der Tokyo Stock Exchange notiert.

Weitere Informationen über IIJ finden Sie auf der Website von IIJ unter https://www.iij.ad.jp/en/.

Contacts:

Meredith Roth

VP, Marketing Corporate Communications

Synacor

mroth@synacor.com

+1 770-846-1911

Ansprechpartner Investoren:

David Calusdian

Sharon Merrill Associates

+1 617-542-5300

ir@synacor.com