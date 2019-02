Von Miami bis Mumbai, von Lagos bis Lissabon Mitarbeiter von Bacardi finden sich in über 1000 Bars in mehr als 130 Städten weltweit ein

"Unsere Marken entstehen in Bars, nicht in Besprechungsräumen"

Am 7. Februar werden Mitarbeiter von Bacardi rund um den Globus ihre Abwesenheitsmeldungen aktivieren und im Rahmen der zweiten alljährlichen "Back to the Bar"-Veranstaltung des Getränkekonzerns angesagte Bars in Städten rund um die Welt aufsuchen. "Back to the Bar" fällt auf den Tag der Gründung des Unternehmens und feiert das 157-jährige Bestehen des Familienunternehmens Bacardi, dem derzeit größten, privaten Spirituosenunternehmen der Welt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190204005706/de/

Global Advocacy Director Jacob Briars und CMO John Burke von Bacardi bei der Veranstaltung Back to the Bar 2018. (Foto: Business Wire)

Mehr als 7.000 Bacardi-Mitarbeiter werden innerhalb von 16 Stunden in 130 Städten weltweit mehr als 1000 Bars aufsuchen. "Back to the Bar" wurde ins Leben gerufen, um den Kneipen-Geist und die Familienkultur des Unternehmens neu zu entfachen. Die Veranstaltung ist zu einem wichtigen kulturellen Prüfstein für das Unternehmen geworden, das 1862 in Kuba gegründet wurde und seine Marken heute in mehr als 170 Ländern der Welt verkauft.

"Back to the Bar" basiert auf der Überzeugung, dass unsere Marken in Bars entstehen, nicht in Besprechungsräumen. Anlässlich unseres 157. Jahrestages ist es Bacardi wichtig, zurück zu den Wurzeln zu gehen, uns in die Gründer hineinzuversetzen und in die Kneipen vor Ort zu gehen, um uns selbst ein Bild davon zu machen, wie sich unser Geschäft, die Kneipen und die Verbraucher verändern", so Mahesh Madhavan, CEO von Bacardi Limited. "Für die Mitarbeiter von Bacardi ist ein Barbesuch oftmals eher mit Arbeit als mit Amüsement verbunden, da wir vor Ort Recherchen anstellen und in die Rolle von Verkäufern und Meinungsführern schlüpfen."

"Back to the Bar"-Kneipentouren generieren Traffic in den Sozialen Medien

Seit Generationen ermutigt die Familie Bacardí alle Mitarbeiter, wie Verkäufer zu denken, um verbrauchernah auf das Unternehmen Einfluss zu nehmen. Heutzutage haben Meinungsführer eine ganz andere Reichweite als früher, und "Back to the Bar" zielt darauf ab, Instagram-Meinungsführer aus dem Unternehmen dazu zu motivieren, mehr als 5.000 einzelne Beiträge mit dem Hashtag BacktotheBar zu generieren.

Identifizierung von Trends als Fokus von "Back to the Bar"

"Back to the Bar" ermöglicht es, Trends wie "lieber weniger, dafür qualitativ hochwertiger trinken" über "handgemixte, Instagram-taugliche Cocktails" bis hin zu "die Tendenz geht hin zu kein/weniger"in der weiterhin florierenden Getränkewirtschaft zu aufzuzeigen. Dabei ist das neue goldene Zeitalter der Cocktails vornehmlich auf erwachsene Millenials ausgerichtet, die als die Generation "geschüttelt und gerührt" bezeichnet wird.

"Die Cocktail-Revolution hält an, und immer mehr Menschen aus immer mehr Ländern trinken mehr Spirituosensorten als je zuvor, wobei Bars und Barkeeper an vorderster Front stehen", so Jacob Briars, Bacardi Global Advocacy Director. "Bei "Back to the Bar" geht es nicht nur darum, Zeit mit den Verbrauchern zu verbringen, sondern auch darum, uns bei den Bars und Restaurants, die uns unterstützen, sowie bei den besten Barkeepern der Welt zu bedanken, die über die neuesten Trends in unserer Branche wirklich Bescheid wissen."

Über Bacardi Limited

Bacardi Limited, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in privatem Besitz, produziert und vertreibt eine Reihe international bekannter Spirituosen und Weine. Das Portfolio von Bacardi umfasst mehr als 200 Marken und Namen, darunter BACARDÍ Rum, GREY GOOSE Wodka, PATRÓN Tequila, DEWAR'S Blended Scotch Whisky, BOMBAY SAPPHIRE Gin, MARTINI Wermut und Schaumweine, CAZADORES 100-prozentig reiner Tequila aus blauen Agaven sowie weitere führende und neue Marken wie WILLIAM LAWSON'S Scotch Whisky, ST-GERMAIN Holunderblütenlikör und ERISTOFF Wodka. Das vor 157 Jahren am 4. Februar 1862 in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi beschäftigt derzeit mehr als 7000 Mitarbeiter, betreibt mehr als 20 Produktionsstätten für Abfüllung, Destillation und Herstellung in 11 Ländern und verkauft seine Markenprodukte in über 170 Ländern. Bacardi Limited bezeichnet die Bacardi-Firmengruppe, zu der auch Bacardi International Limited gehört. Besuchen Sie www.bacardilimited.com oder folgen Sie @BacardiLimited.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190204005706/de/

Contacts:

Jessica Merz, jmerz@bacardi.com