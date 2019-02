Halle (ots) - Gewiss verlief Maduros Wiederwahl vor einem Jahr weder fair noch demokratisch. Sein Regime hält sich seit Jahren nur mit Unterdrückung an der Macht. Es treibt die Menschen millionenfach in die Flucht vor Armut, auch daran besteht kein Zweifel. Doch - und das ist kein unwichtiges Detail - Maduro hat die Macht. Er residiert umgeben von Oligarchen und Offizieren im Präsidentenpalast von Caracas. Als sie ihr Ultimatum aussprachen, gingen Europas Diplomaten offenbar davon aus, Maduros Tage im Amt seien gezählt. Dass Europas Einmischung den Lauf der Ereignisse bloß nachträglich bestätigen würde. Nun werden die Europäer Opfer ihres forschen Vorgehens.



