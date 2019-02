Stuttgart (ots) - Rentenpolitik war schon immer Klientelpolitik. Aber so verheerend wie die seit 2013 amtierende schwarz-rote Koalition hat es vielleicht noch keine Regierung getrieben. Statt die enormen Herausforderungen anzugehen, vor denen das Rentensystem steht, bürden Union und SPD der gesetzlichen Altersvorsorge immer neue milliardenschwere Wahlgeschenke auf. Auch vom neuesten Projekt werden vielfach Menschen profitieren, die zusätzliche Hilfe nicht brauchen. Und: Die Grundrente gibt es schon. Auch wenn sich über die Höhe streiten lässt - die steuerfinanzierte Grundsicherung im Alter garantiert jedem Bürger einen Lebensabend in Menschenwürde. Sofern er darauf angewiesen ist.



