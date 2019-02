Bielefeld (ots) - Das wird viel Ärger geben bei den Bahnfahrgästen in Ostwestfalen-Lippe. Die Bauarbeiten an drei Eisenbahnbrücken in Bielefeld gehen in ihre zweite Phase bis Oktober. Die Folgen sind für die Zugreisenden heftiger als in der seit dem Sommer 2018 laufenden ersten Bauphase. Ein für ein gutes Wochenende nicht von Zügen bedienter Hauptbahnhof Bielefeld, die zu großen Teilen wegfallenden Fernzughalte in Herford und Gütersloh sowie neue Beeinträchtigungen im Nahverkehr, von denen der Raum Lippe am meisten betroffen ist, sind nur einige Beispiele für das, was auf die Fahrgäste in den kommenden Monaten zukommt. Dass die Eingriffe derzeit in so geballter Form kommen, ist dem Umstand geschuldet, dass man bei der Bahn jahrzehntelang einen Investitionsstau im Netzbereich hat auflaufen lassen. Hieran ist die Politik zu einem großen Teil mit Schuld. Deshalb sollte sie sich tendenziell mit Vorwürfen Richtung Bahn zurückhalten. Die Bahn sollte über die Einschränkungen breit, detailliert und frühzeitig informieren, Fahrpläne aktualisieren und Fahrgastrechte kulant anwenden. Viele Reisende buchen ihre Tickets lange im Voraus. Sind solche Verbindungen nicht mehr existent, sollte eine kostenlose Rückgabe möglich sein



