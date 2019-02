RIMES Technologies, der führende Anbieter von Managed Data und RegTech Services, hat David Brierwood zum Chairman of the Board ernannt. David Brierwood, der ehemalige Chief Operating Officer (COO) von MSCI, ist seit 2015 Mitglied des Board of Directors von RIMES und ist nun die erste Person, die zum Chairman des Unternehmens ernannt wurde.

Als Chairman wird Brierwood dazu beitragen, die strategische Richtung für RIMES vorzugeben und eine effektive Kommunikation zwischen dem Board of Directors und dem Führungsteam sowie anderen wichtigen Interessenvertretern sicherzustellen. Brierwood wird auch mit der Aufgabe betraut, seine im Rahmen seiner Berufslaufbahn bei mehreren weltweit führenden Kapitalanlagegesellschaften erworbenen Fachkenntnisse in den Bereichen Risikomanagement und Business Operations in das Unternehmen einzubringen.

Christian Fauvelais, CEO, President und Mitbegründer von RIMES, kommentierte die Entwicklung mit den Worten: "David Brierwood hat seit über drei Jahren eine wichtige Rolle in unserem Board of Directors gespielt und in hohem Maße dazu beigetragen, die Position des Unternehmens als führender Anbieter von Managed Data Services zu festigen, indem wir einen strategischen Schritt in Richtung RegTech vollzogen haben. Wir freuen uns, auf die wertvolle Expertise und Führungsqualitäten von David Brierwood zurückgreifen zu können, da wir bestrebt sind, ein nachhaltiges Wachstum sicherzustellen und neue Marktchancen zu erschließen."

David Brierwood kommentierte seine Ernennung mit den Worten: "RIMES hat sich als wahrer Innovator zu einem Zeitpunkt erwiesen, als die Finanzdienstleistungsbranche mit tiefgreifenden Veränderungen konfrontiert wurde. Das Unternehmen ist perfekt positioniert, um Kunden zu unterstützen, sich durch exzellente Data Management Services von ihren Konkurrenten abzuheben und erfolgreich in einem zunehmend komplexen regulatorischen Rahmen zu bewegen. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Christian Fauvelais und den weiteren Mitgliedern des Board of Directors, um RIMES zu unterstützen, das Beste aus den sich bietenden Möglichkeiten zu machen und für die Kunden und Aktionäre gleichermaßen einen maximalen Wert zu schaffen."

Vor seiner Berufung in das Board of Directors von RIMES war David Brierwood bei dem Finanzdienstleister MSCI tätig. Davor bekleidete Brierwood im Lauf von mehr als 20 Jahren eine Reihe von Führungspositionen bei Morgan Stanley, darunter als Chief Operating Officer des Geschäftsbereichs Equity und Chief Operating Officer der Unternehmensgruppen für institutionelle und Retail-Wertpapierabwicklung des Unternehmens.

Über RIMES

RIMES ist ein preisgekrönter Spezialist für die Käuferseite mit profunder Kenntnis der Herausforderungen, die Datenmanagement und Compliance für seine Kunden darstellen. Das Unternehmen bedient über 350 Vermögensverwalter, Eigentümer, Forderungsverwalter und Banken in 40 Ländern, darunter 60 der 100 größten weltweit tätigen Vermögensverwalter und 9 der 10 größten globalen Depotbanken auf Grundlage der Gesamtheit der verwalteten Vermögen (Total Assets Under Management, TAUM). www.rimes.com

Contacts:

RIMES

Alessandro Ferrari

marketing@rimes.com

Tel.: +1 212 381 9000