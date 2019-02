Investitionen zur Beschleunigung der digitalen Transformation und der Bereitstellung von Lösungen der nächsten Generation für Kunden

HCL Technologies (HCL), ein führendes globales Technologieunternehmen, hat die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Den Haag bekannt gegeben und baut somit seine Geschäftsaktivitäten in den Niederlanden aus. Von der neuen, modernen Niederlassung aus wird sich HCL auf das Angebot von Lösungen der nächsten Generation und die Belieferung großer, umsatzstarker Unternehmen in den Niederlanden und Europa konzentrieren. Damit stärkt das Unternehmen seine Position als eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen der Region erneut.

"Ein bemerkenswerter Meilenstein, der das langjährige Wirken von HCL und die starken Beziehungen zu Kunden in den Niederlanden unterstreicht", sagte Sudip Lahiri, SVP und Head of Financial Services Europa bei HCL Technologies. "Wir hatten Gelegenheit, mit einigen der größten, umsatzstärksten Unternehmen der Region zusammenzuarbeiten, und wir freuen uns darauf, unseren Kundenstamm weiter auszubauen, insbesondere mit unseren Angeboten Modus 2 und Modus 3. Unsere neue Niederlassung in Den Haag liegt im Herzen des niederländischen Geschäftsviertels, von wo aus wir noch enger mit unseren Kunden zusammenarbeiten und unser Geschäftswachstum weiter vorantreiben können."

Seit 20 Jahren unterstützt HCL europäische Unternehmen von seinen Niederlassungen in den Niederlanden aus. Im Laufe dieser Zeit hat HCL Unternehmen die Möglichkeit gegeben, ihre digitale Transformation einzuleiten mit dem Ziel, wettbewerbsfähiger und operativ effizienter zu werden. Durch Design Thinking, Cybersicherheit, Cloud-basierte Dienstleistungen und die Möglichkeit, neue Daten- und Analysefunktionen zu nutzen, hilft HCL seinen Kunden dabei, agilere, kundenorientierte Ansätze für die Dienstleistungsbereitstellung zu entwickeln.

Die neue Niederlassung wurde von dem SVP und Head of Financial Services Europa von HCL Sudip Lahiri, im Rahmen einer Einweihungsfeier offiziell eröffnet. An der Zeremonie nahmen führende Akteure aus der Wirtschaft teil, wie Pauline Krikke, Bürgermeisterin von Den Haag, Venu Rajamony, Botschafter von Indien in den Niederlanden, Anke Schlichting, CTO von Aegon Niederlande und Jesper Erichsen, CIO von Leaseplan.

Einige der wichtigsten Meilensteine von HCL in den Niederlanden:

Die Eröffnung der ersten Niederlassung von HCL in Den Haag, in den Niederlanden, 1998, gefolgt von zwei weiteren Niederlassungen in Amsterdam im Jahr 2017

Erfolgreiche strategische Unternehmenstransformationen in Zusammenarbeit mit führenden globalen Kunden aus allen Branchen der Region, darunter viele Finanzdienstleistungsunternehmen wie Aegon und Leaseplan

Die Einweihung des cXstudio von HCL und Aegon in Den Haag im Jahr 2015. Geschaffen wurde ein gemeinsames Innovationslabor, das einer noch besseren Kundenerfahrung dient.

Das " Scale Digital Delivery Center " von HCL zur Entwicklung digitaler Transformationsprogramme für skalierbare und dezentrale agile Bereitstellungsmodelle.

" von HCL zur Entwicklung digitaler Transformationsprogramme für skalierbare und dezentrale agile Bereitstellungsmodelle. Das Fintech Innovationslabor von HCL in Amsterdam in Zusammenarbeit mit einem der größten Finanzdienstleistungsunternehmen der Region

"Ich blicke stolz auf die Geschäftsperspektiven, die talentierten Nachwuchskräfte und die Kooperationsmöglichkeiten, die Den Haag zu bieten hat und die seit zwei Jahrzehnten in Den Haag geschäftlich tätigen multinationalen Unternehmen wie HCL viele Anreize bieten", sagte Pauline Krikke, Bürgermeisterin von Den Haag. "Ich freue mich, dass HCL, ein globales Technologieunternehmen der nächsten Generation, unsere Stadt als Ausgangspunkt für seine innovationsorientierten Projekte und den Ausbau seiner Unternehmenspräsenz in den Niederlanden gewählt hat."

"Ich freue mich, dass HCL seine Präsenz in den Niederlanden durch eine zusätzliche Niederlassung in Den Haag ausbaut", sagte Venu Rajamony, Botschafter von Indien in den Niederlanden. "Ich bin zuversichtlich, dass HCL weiterhin seinen Ruf als erstklassiger Dienstleister für die Geschäftswelt wahren und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der niederländischen Wirtschaft beitragen wird."

HCL Technologies (HCL) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das globalen Firmen dabei hilft, ihr Geschäft durch eine Transformation mit digitalen Technologien umzugestalten und zu verwandeln. HCL ist in 44 Ländern tätig und erzielte im zum 31. Dezember 2018 zu Ende gegangenen Zwölfmonatszeitraum einen konsolidierten Umsatz von 8,4 Milliarden US-Dollar. HCL konzentriert sich auf die Bereitstellung eines integrierten Dienstleistungsportfolios, das durch seine Wachstumsstrategie "Modus 1-2-3" unterstrichen wird. Modus 1 umfasst die zentralen Dienstleistungen in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, BPO sowie Technik und F&E und nutzt DRYiCETM Autonomics, um die Geschäfts- und IT-Landschaft der Kunden zu verwandeln und sie "schlank" und "agil" zu machen. Modus 2 konzentriert sich auf erlebnis- und ergebnisorientierte integrierte Angebote von Digital Analytics, IoT WoRKS, Cloud Native Services und Cybersecurity GRC Services, um die Geschäftsergebnisse zu steigern und die Digitalisierung der Unternehmen zu ermöglichen. Die Strategie von Modus 3 basiert auf Ökosystemen und erzeugt innovative IP-Partnerschaften zum Geschäftsaufbau mit Produkten und Plattformen. HCL nutzt sein globales Netzwerk an integrierten Co-Innovations-Laboren und seine globalen Bereitstellungsfähigkeiten, um ganzheitliche Multi-Service-Leistungen in wichtigen vertikalen Branchen bereitzustellen, darunter Finanzdienstleistungen, Fertigung, Telekommunikation, Medien, Verlagswesen, Unterhaltung, Einzelhandel und Verbrauchsgüter, Life Sciences und Gesundheitswesen, Öl und Gas, Energie und Versorgung, Tourismus, Transport und Logistik sowie Behörden. Mit 132.328 Fachleuten aus unterschiedlichen Ländern konzentriert sich HCL auf die Schaffung eines echten Mehrwerts für die Kunden, indem HCL "Beziehungen über den Vertrag hinaus" vertieft. Weitere Informationen finden Sie unter www.hcltech.com

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen in sich bergen, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse maßgeblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Sämtliche Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten können, darunter sämtliche Aussagen, welche die Wörter "geplant", "erwartet", "glaubt", "Strategie", "Chance", "prognostiziert", "hofft" und ähnliche Ausdrücke enthalten. Die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit diesen Aussagen beziehen sich u. a. auf die Auswirkungen von schwebenden regulatorischen Verfahren, Fluktuationen bei den Einnahmen, unsere Fähigkeit, Wachstum zu steuern, den intensiven Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, Geschäftsprozess-Outsourcing und Beratungsdiensten, einschließlich der Faktoren, die sich auf unseren Kostenvorsprung auswirken könnten, Lohnerhöhungen in Indien, die Kundenakzeptanz unserer Dienstleistungen, Produkte und Gebührenstrukturen, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachleute einzustellen und zu halten, unsere Fähigkeit, erworbene Vermögenswerte kosteneffektiv und fristgerecht zu integrieren, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei preis- und zeitgebundenen Rahmenverträgen, Kundenkonzentration, Einwanderungsbeschränkungen, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Betriebe zu führen, nachlassende Nachfrage nach Technologien in unseren Schwerpunktbereichen, Störungen in Telekommunikationsnetzen, unsere Fähigkeit, potenzielle Übernahmen erfolgreich abzuschließen und einzubinden, den Erfolg unserer Bemühungen zur Markenentwicklung, Haftung für Schäden bei unseren Serviceverträgen, den Erfolg der Unternehmen/Körperschaften, in die wir strategische Investitionen getätigt haben, Entzug von Sparanreizen durch die öffentliche Hand, politische Instabilität, rechtliche Beschränkungen der Kapitalaufnahme oder der Übernahme von Unternehmen außerhalb von Indien, die unbefugte Verwendung unseres geistigen Eigentums, andere Risiken, Ungewissheiten sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen mit Einfluss auf unsere Branche. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich die hierin gemachten zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, und die Abgabe solcher zukunftsgerichteten Aussagen sollte nicht als eine Erklärung des Unternehmens oder einer anderen Person betrachtet werden, dass die Ziele und Pläne des Unternehmens erreicht werden. Alle hierin gemachten zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Informationen, die der Geschäftsleitung des Unternehmens derzeit zur Verfügung stehen, und das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, die von Zeit zu Zeit von oder im Auftrag des Unternehmens abgegeben werden, zu aktualisieren.

