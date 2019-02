Sicherstellung von stabiler Wasserversorgung und Schutz der südamerikanischen Umwelt

Yokogawa América do Sul, Tochtergesellschaft der Yokogawa Electric Corporation, wird von Técnicas de Desalinización de Aguas, S.A. (Tedagua)*1mit einem Automatisierungssystem für eine Meerwasserentsalzungsanlage und zugehörigen Einrichtungen beauftragt. Die Entsalzungsanlage baut das Unternehmen für Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A. (SEDAPAL) in Lima, der Hauptstadt von Peru.

Das Projekt sieht den Bau von Perus erster Umkehrosmose-Anlage*2 zur Entsalzung vor, um die 100.000 Einwohner des Bezirks Santa Maria täglich mit 35.000 m3 Trinkwasser zu versorgen. Weiterhin werden Wasserversorgungspipelines und Abwasserleitungen (Gesamtlänge: 260 km), eine Kläranlage (Tageskapazität: 15.500 m3) und eine Unterwasserleitung (780 m) für die Ableitung des behandelten Wassers gebaut. Ein Teil des behandelten Wassers ist für Bewässerungsanlagen im Umland vorgesehen. An das Projekt werden hohe Erwartungen gestellt, da in Lima und anderen Küstengebieten in Peru ein Wüstenklima herrscht und somit der Jahresniederschlag sehr gering ausfällt.

Yokogawa wird das integrierte Prozessleitsystem CENTUMTM VP, das netzwerkbasierte Steuerungssystem STARDOMTM FCN-500 und andere Lösungen zur Überwachung und Kontrolle der Entsalzungsanlage des Projekts, eine Kläranlage, Wasserversorgungspipelines, Abwasserleitungen und Unterwasserleitungen bereitstellen. Die Lösungen CENTUM VP und STARDOM FCN-500 gehören beide zu Yokogawas OpreXTM-Produktreihe für Kontroll- und Sicherheitssysteme. Die Niederlassung von Yokogawa América do Sul in Peru wird die Gesamtverantwortung für die Systemausführung im Rahmen des Projekts tragen, einschließlich technischer Planung und Inbetriebnahme. Die Lieferung soll im April erfolgen und die Anlage soll im Juni 2019 in Betrieb genommen werden.

Die "Gewährleistung der Verfügbarkeit und nachhaltigen Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle" zählt zu den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen (Sustainable Development Goals, SDGs) für das Jahr 2030, die vom Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung verabschiedet wurden. Rund um die Welt besteht der dringende Bedarf, die Wasserversorgung und das Vorhandensein von Kläranlagen weitreichend sicherzustellen. Yokogawa wird sich auf sein Know-how sowie seine soliden Erfolge bei der Durchführung von Wasserversorgungs- und Wasseraufbereitungsprojekten in Japan sowie Entsalzungsprojekten außerhalb Japans stützen, um Lösungen zu liefern, die eine stabile Wasserversorgung gewährleisten und die Umwelt in Südamerika sowie anderen Regionen schützen.

*1: Eine großes Engineering-, Beschaffungs- und Bauunternehmen (Engineering, Procurement and Construction, EPC), das auf Entsalzungsanlagen spezialisiert ist. Das Unternehmen ist eine Konzerngesellschaft von ACS, einem großen Bauunternehmen in Spanien.

*2: Eine Methode, mittels der Meerwasser durch eine Spezialmembran geleitet wird, um den Salzgehalt abzubauen und Frischwasser zu produzieren

Yokogawa wurde 1915 gegründet und ist in den Bereichen Messung, Steuerung und Information tätig. Der Geschäftsbereich Industrieautomation bietet wichtige Produkte, Dienstleistungen und Lösungen für eine Vielzahl von Prozessindustrien wie Öl, Chemie, Erdgas, Strom, Eisen und Stahl sowie Zellstoff und Papier. Mit dem Geschäftsbereich Life Innovation will das Unternehmen die Produktivität entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Pharma- und Lebensmittelindustrie radikal verbessern. Die Bereiche Test Measurement, Luftfahrt und andere Branchen bieten weiterhin wichtige Instrumente und Geräte mit branchenführender Präzision und Zuverlässigkeit. Yokogawa kooperiert mit seinen Kunden über ein globales Netzwerk von 113 Unternehmen in 61 Ländern und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 3,8 Milliarden USD. Weitere Informationen finden Sie unter www.yokogawa.com

