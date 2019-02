CIP überträgt Vantage in neuen unbefristeten Investmentfonds, um langfristiges Wachstum zu unterstützen

Corsair Infrastructure Partners ("CIP"), das globale Infrastruktur-Investmentgeschäft von Corsair Capital ("Corsair"), gab heute bekannt, dass ein neuer, von CIP eingerichteter und verwalteter Fonds mit der hundertprozentigen Übernahme der Vantage Airport Group ("Vantage") von Gateway Infrastructure Investments ("Gateway"), einem weiteren von CIP verwalteten Fonds, geschlossen wurde.

Bei dem neuen CIP-Fonds handelt es sich um eine unbefristete Partnerschaft ohne festgelegte Dauer, die von hochkarätige institutionelle Langzeitinvestoren kapitalisiert wird. Durch die Transaktion erhält Vantage eine starke und stabile Eigentümerstruktur sowie Zugang zu Kapital, mit dem es eine komplette Pipeline von Gelegenheiten zur Entwicklung, Verwaltung und Investition in Flughäfen und zugehöriger Infrastruktur weltweit verfolgen kann. Weiterhin entsteht durch die Übernahme ein attraktiver Verwertungsfall (Realization Event) für Gateway, das sich seit 2008 im Besitz von Vantage befindet.

Hari R. Rajan, Managing Director von Corsair, Head von CIP und Lead Director von Vantage, kommentierte: "Wir freuen uns darüber, dass wir eine neues unbefristetes Anlageinstrument, das Vantage besitzt, geschaffen haben. Die Transaktion hat keinen Einfluss auf den Status von Vantage, das ein hundertprozentiges Portfoliounternehmen von CIP bleibt. Der neue Fonds bringt aber für Vantage eine bessere langfristige Ausrichtung an den Gesellschafterinteressen und bietet unseren Investoren eine Plattform, mithilfe derer sie beträchtliches weiteres Kapital für die Projekte von Vantage einsetzen können. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit dem talentierten Team von Vantage. Es spielt eine marktführende Rolle bei der Umwandlung des Flughafensektors innerhalb und außerhalb der USA."

George H. Casey, Chairman und Chief Executive Officer von Vantage, kommentierte: "Diese neue Fondsstruktur gibt uns die Flexibilität und Mittel, neue Geschäftschancen, die im Einklang mit unseren strategischen Wachstumsplänen stehen, zu verfolgen. Wir sind stolz auf unsere dauerhafte Beziehung mit CIP und unsere bisherigen Erfolge und freuen uns darauf, mit der Unterstützung von CIP und unter Anwendung unserer drei Säulen Mitarbeiter, Performance und Standort unsere Geschäftsentwicklung weiter voranzutreiben."

Über Vantage Airport Group

Vantage Airport Group ist ein Flughafenentwickler, -verwalter und -investor in privater Hand. In ihrer Unternehmensgeschichte finden sich über 30 Flughäfen in aller Welt. Zurzeit umfasst das Netz des Unternehmens 10 Flughäfen, die von kleinen Zielorten bis hin zu großen Hauptstädten in Kanada, den USA, Jamaica, den Bahamas und Zypern reichen. Im Portfolio von Vantage finden sich zwei Großprojekte in New York: die Sanierung und Verwaltung von Terminal B des LaGuardia Airport und die Zusammenarbeit des Unternehmens mit Jet Blue Airways bei der geplanten Sanierung und Verwaltung von Terminal 6 und 7 des JFK International Airport. Vantage wurde 1994 als Tochtergesellschaft von Vancouver Airport Authority gegründet und befindet sich heute im hundertprozentigen Besitz von Fonds, die von Corsair Infrastructure Partners verwaltet werden. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Vancouver, New York, Chicago und Denver.

Über Corsair Capital und Corsair Infrastructure Partners

Corsair Capital wurde 1992 gegründet und ist ein weltweit führender Spezialinvestor. Corsair verfügt über eine renommierte Private-Equity-Plattform, die in nahezu alle Teilsektoren der Finanzdienstleistungsbranche investiert hat, darunter Wealth Asset Management, Payment Financial Technology, Services, Versicherungen sowie Banking Specialty Finance. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen 8 Milliarden US-Dollar an Private-Equity-Investitionen geleitet oder mitgestaltet. Das Unternehmen hat auch eine globales Infrastruktur-Aktien-Sponsoring- und Investmentmanagementsparte, Corsair Infrastructure Partners, das 2015 gegründet wurde und einen Infrastrukturfonds in Höhe von 2,9 Milliarden US-Dollar verwaltet. Weitere Informationen zu Corsair Infrastructure Partners finden Sie unter www.corsair-infrastructure.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

