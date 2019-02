IRVINE, Kalifornien, Feb. 05, 2019, ein führender Anbieter von Intelligent-Automation-Software zur Automatisierung und digitalen Transformation von End-to-End-Geschäftsprozessen, gab heute den Abschluss der Übernahme von Nuance Document Imaging (NDI), einem Geschäftsbereich von Nuance Communications, Inc. (NASDAQ: NUAN) bekannt.



NDI bietet Software, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre informationsbasierten Erfassungs- und Druckprozesse zu optimieren - von arbeitsintensiv, fehleranfällig und kostspielig hin zu hocheffizient, automatisiert und sicher.

Durch diese Übernahme steigert Kofax den Kundennutzen, indem es seine End-to-End-Plattform Intelligent Automation um Schlüsseltechnologien wie Capture, Druckverwaltung und Dokumentensicherheit auf Multifunktionsdruckern erweitert.

Über Kofax

Kofax-Software ermöglicht Unternehmen moderne Arbeitsformen - Work Like Tomorrow - und zwar schon heute. Die Intelligent-Automation-Software-Plattform von Kofax unterstützt Unternehmen bei der Transformation informationsintensiver Geschäftsprozesse, reduziert manuelle Arbeit und Fehler, minimiert Kosten und verbessert die Kundenbindung. Wir kombinieren RPA, kognitive Erfassung, Prozessorchestrierung, Mobilität und Engagement sowie Analytik, um Implementierungen zu vereinfachen und hervorragende Ergebnisse zu liefern, die das Compliance-Risiko mindern und die Wettbewerbsfähigkeit, das Wachstum und die Rentabilität steigern. Kofax bietet eine schnelle Kapitalrendite für mehr als 20.000 Kunden in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Behörden, Gesundheitswesen, Lieferkette, Geschäftsprozess-Outsourcing und in anderen Märkten. Kofax bietet seine Software und Lösungen über seine Direktvertriebs- und Serviceorganisation und mehr als 650 indirekte Vertriebspartner und Integratoren in über 60 Ländern in Nord-, Süd- und Mittelamerika, in der EMEA-Region und im Asien-Pazifikraum an. Weitere Informationen erhalten Sie unter kofax.com .

