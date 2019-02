IRVINE, Kalifornien, Feb. 05, 2019, ein führender Anbieter von intelligenter Automatisierungssoftware zur Automatisierung und digitalen Transformation von durchgängigen Geschäftsprozessen, hat heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von Top Image Systems Ltd. (NASDAQ: TISA) (TIS) bekanntgegeben, einem globalen Innovator im Bereich von lokal installierten und cloudbasierten Anwendungen zur Optimierung von inhaltsgesteuerten Geschäftsprozessen.



"Kunden von TIS erhalten nun über einen einzigen Anbieter Zugriff auf die intelligenten Automatisierungslösungen von Kofax, die eine höhere Effizienz ermöglichen sowie Menschen und Maschinen in einem Unternehmen mit Tools ausstatten, die ihren Erfolg auch in der Zukunft sichern", sagte Reynolds C. Bish, Chief Executive Officer von Kofax. "Der Zugang zum Know-how von TIS im Bereich SaaS wird uns dabei helfen, die sicheren Cloud-Funktionen unserer durchgängigen Intelligent Automation-Plattform weiter auszubauen."

Die lokal installierten und cloudbasierten Anwendungen von TIS erfassen, verarbeiten und verteilen Inhalte automatisch über Unternehmensanwendungen hinweg. So werden Informationen, die in Unternehmen gelangen, in nützliche und zugängliche elektronische Daten umgewandelt und mit minimalem manuellen Eingriff an das relevante Geschäftssystem oder die betreffende Person gesendet.

"Wir sind begeistert von der Möglichkeit, uns mit Kofax zusammenzuschließen", sagte Brendan F. Reidy, Chief Executive Officer von TIS. "Gemeinsam können wir unseren Kunden eine breitere und tiefergreifende Palette von Angeboten zur Verfügung stellen und gleichzeitig die Stärke und Stabilität nutzen, die damit einhergeht, Teil eines größeren globalen Unternehmens zu sein."

Die Transaktion wird voraussichtlich Ende Juni 2019 abgeschlossen sein. Nach dem Abschluss wird Kofax die Produkte und Kunden von TIS weiterhin unterstützen.

Mit Software von Kofax arbeiten Unternehmen schon heute wie morgen - ganz getreu unserem Motto: Work Like Tomorrow. Die Intelligent Automation-Softwareplattform von Kofax unterstützt Unternehmen dabei, informationsintensive Geschäftsprozesse neu zu gestalten, manuelle Arbeit und Fehler zu reduzieren, Kosten zu senken und die Kundenbindung zu verbessern. Wir kombinieren RPA, kognitive Erfassung, Prozess-Orchestrierung, Mobilität und Engagement sowie Analytikfunktionen, um Implementierungen zu vereinfachen und beeindruckende Ergebnisse zu liefern, die das Compliance-Risiko verringern und die Wettbewerbsfähigkeit, das Wachstum und die Rentabilität erhöhen. Kofax bietet eine schnelle Kapitalrendite für über 20.000 Kunden in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Behörden, Gesundheitswesen, Lieferkette, Geschäftsprozess-Outsourcing und anderen Märkten. Kofax liefert seine Software und Lösungen über seine direkte Vertriebs- und Serviceorganisation und mehr als 650 indirekte Channel-Partner und Integratoren in mehr als 60 Ländern in Amerika, EMEA und im Asien-Pazifik-Raum. Weitere Informationen erhalten Sie unter kofax.com .

