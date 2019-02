'Westfälische Nachrichten' zu Venezuela

Viele EU-Staaten - darunter Deutschland - erkennen Oppositionsführer Guaidó nun offiziell an. Sie sehen in Maduro den Präsidenten von gestern. Europa zeigt Flagge: Doch was hilft es? Der autoritäre Staatschef sitzt weiter fest im Sattel, solange er sich auf die Armee

- insbesondere auf die gut geschmierte Klasse der Offiziere - verlassen kann. Maduro konnte es sich leisten, das Ultimatum der Europäer mit einem müden Lächeln verstreichen zu lassen./be/DP/zb

