'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Venezuela

(...) Mit der Anerkennung Juan Guaidós schließen sich Deutschland und die breite Mehrheit der EU-Staaten der Position der Vereinigten Staaten und der meisten Länder Lateinamerikas an. Dafür sprechen politische und moralische Gründe. Es stünde den westlichen Demokratien nicht gut zu Gesicht, wenn sie sich in einer so zugespitzten Lage nicht auf die Seite derer stellen würden, die für Recht und Freiheit eintreten. (...) Auf den weiteren Gang der Dinge werden die Europäer (minus Italien) einen eher geringen Einfluss haben. Allerdings könnten sie mit Sanktionen einen Beitrag dazu leisten, den Druck auf Maduro noch einmal zu erhöhen. Und sie sollten Guaidó darin bestärken, einen friedlichen Ausweg zu suchen. Es wäre eine Tragödie, wenn die schon viel zu lange währende Krise Venezuelas in einem Bürgerkrieg enden würde./be/DP/zb

AXC0024 2019-02-05/05:35