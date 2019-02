"Allgemeine Zeitung" zu Beraterverträgen:

"Niemand hat etwas gegen Beratung, solange die Berater nicht die Regie übernehmen. Die Digitalisierung hat die Veränderungen in der Gesellschaft so beschleunigt, dass Hilfe von außen nicht ausgeschlossen werden sollte. Aber Nachrichten über externe Berater, die Regierungsstrategien und Gesetze schreiben und damit hoffentlich nur in einzelnen Fällen bereits die Regierung übernommen haben, sind ein Warnsignal. Dieser Kompetenz- und Kontrollverlust des Staates darf in einer Demokratie nicht akzeptiert werden. In den Ministerien sollte die notwendige Expertise aufgebaut werden. Und die Regierung muss wieder die Regierung übernehmen."/be/DP/he

