Ehemaliger CEO von 3M und Brunswick kommt als Chairman zu dem wachstumsstarken weltweit tätigen Fitnesstechnologie-Anbieter eGym

Cloud-basierte Technologie von eGym für Fitness- und Gesundheitsgeräte in 10.000 Fitness-Studios und gesundheitsnahen Einrichtungen in Europa und den USA im Einsatz

Sir George W. Buckley, der bekannte frühere CEO von 3M, kommt als Chairman zu dem in München ansässigen Sporttechnologie-Unternehmen eGym.

Philipp Roesch-Schlanderer, Mitbegründer und CEO von eGym, nannte Buckley den "idealen Kandidaten für die Position. Wir suchten eine erfahrene Führungskraft, die sich gut mit wachstumsstarken Unternehmen auskennt und das Wachstum des Unternehmens lenken könnte, damit wir in einigen Jahren eine marktführende Stellung einnehmen und womöglich an einen Börsengang denken können. George hat eine hochkarätige Erfolgsgeschichte als langjähriger CEO der 3M Corporation vorzuweisen sowie ein klares Verständnis von Fitnesstechnologie und der Bedeutung von Firmenfitness."

Sir George Buckley erklärte: "Mit seinen einzigartigen Produkten hat eGym eine großartige Gelegenheit, das Denken der Menschen in der ganzen Welt zum Thema Gesundheit zu verändern. Philipp und sein Team haben bereits hervorragende Arbeit geleistet und wir dürfen uns auf mehrere weitere neue und spannende Produkte freuen, die das Leben vieler Menschen verändern werden. eGym ist ein extrem wachstumsstarkes Unternehmen und seine Innovationskraft wird letzten Endes der gesamten Gesellschaft zugutekommen."

eGym wurde 2010 in München gegründet und hat sich in den letzten acht Jahren rapide zu einem führenden Technologieanbieter entwickelt, der den globalen Gesundheits- und Fitnessmarkt richtungweisend beeinflusst. eGym nutzt eine Kombination aus vernetzten Fitnessgeräten und cloud-basierter Software, um ein vollumfänglich daten- und software-gesteuertes Erlebnis im Fitness-Studio bereitzustellen.

Zu den Produkten von eGym gehören vernetzte Trainingsgeräte der nächsten Generation, cloud-basierte Software und Firmengesundheitsabonnements, die Fitness-Studios, Konsumenten, Angestellte und ihre Arbeitgeber mit ihren Gesundheits- und Fitnessdaten vernetzen. Die Trainingslösungen des Unternehmens sind in nahezu 10.000 Fitness- und Gesundheitseinrichtungen in ganz Europa und den USA im Einsatz. Die Firmengesundheitsabonnements des Unternehmens geben Arbeitgebern die Möglichkeit, ihren Angestellten durch Partnerschaften mit Fitness-Studios und anderen Gesundheits- und Fitnessanbietern Zugang zu gesundheitsnahen und Fitnesseinrichtungen zu verschaffen. Die Technologie ermöglicht Partnern die direkte Integration über die eGym One Cloud Software.

Sir George Buckley ist einer der weltweit erfolgreichsten CEOs, der insbesondere den US-Konzern 3M sieben Jahre lang von 2005 bis 2012 geleitet hat. In diesem Zeitraum steigerte sich der Marktwert des Unternehmens hinter den Post-It-Haftzetteln und dem Scotch-Klebeband von 60 Milliarden auf 150 Milliarden US-Dollar. Davor war Buckley CEO der Brunswick Corporation, der Muttergesellschaft von Life Fitness, dem weltweit größten Hersteller von Fitnessausrüstung. Dies bedeutet, dass er sich im Lauf einer langen Erfolgsgeschichte ein umfangreiches Fachwissen des Gesundheits- und Fitness-Sektors angeeignet hat.

Derzeit ist Sir George Buckley Chairman von Stanley Black Decker, das Umsätze von 13 Milliarden US-Dollar erzielt, Chairman des britischen Maschinenbauunternehmens Smiths Group und Board-Mitglied bei PepsiCo und Hitachi Ltd. Darüber hinaus sitzt er im Advisory Board von Schillings, dem britischen Rechtsberater zu Datenschutzfragen und internationaler Reputation.

Die aktuellen sonstigen Board-Mitglieder von eGym sind Tom Proulx, Mitbegründer des Software-Unternehmens Intuit, Irena Goldenberg von Highland Capital Europe und Manfred Krikke von HPE Growth Capital sowie die Mitbegründer Philipp Roesch-Schlanderer und Florian Sauter.

Ende

Über eGym:

eGym ist der führende Anbieter von Technologie für die Fitness- und Firmengesundheitsbranche. eGym ist Menschen behilflich, ihre Leistungen im Fitness-Studio zu steigern und ein gesünderes Leben zu führen. Hierzu werden sie über einen datengesteuerten Ansatz digital mit Gesundheits- und Fitnesseinrichtungen verbunden, wie beispielsweise Fitnessgeräte, mobile Fitness-Apps, Fitness-Studios und andere Gesundheits- und Fitnesseinrichtungen. Zum Produktangebot von eGym gehören vernetzte Trainingsgeräte der nächsten Generation, cloud-basierte Software und Firmengesundheitsabonnements. Auf diese Weise werden Fitness-Studios, Verbraucher, Angestellte und ihre Arbeitgeber mit Gesundheits- und Fitnessdaten verbunden, was zu besseren Leistungen anspornt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190204005860/de/

Contacts:

Sayula Kirby

sayula@burlington.cc

Burlington PR