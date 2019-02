The following instruments on XETRA do have their first trading day 05.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 05.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA X5A XFRA NO0010272065 AMERICAN SHIPPING CO.NK10 EQ01 EQU EUR N

CA 7NM XFRA NO0010317340 NORDIC MINING ASA NK -,60 EQ01 EQU EUR N

CA RN2 XFRA NO0010550056 NORTH ENERGY ASA NK 1 EQ01 EQU EUR N

CA 7BG XFRA NO0010650013 BERGENBIO ASA EQ01 EQU EUR N

CA 1ZK XFRA NO0010815673 FJORDKRAFT HOLDING ASA EQ01 EQU EUR N

CA 9MGM XFRA US55939M2008 MAGNEGAS APPL.TECH.SOL. EQ01 EQU EUR N

CA O7PA XFRA US67778H3093 OHR PHARMACEUTICAL DL-,01 EQ01 EQU EUR N