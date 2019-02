The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0028608856 EIB EUR.INV.BK 07/19 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0049874594 PFZ.SCHW.KT.BKN 09-19 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0196770454 PSP SWISS PROP. 13-19 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A0WL2C6 DZ HYP IS.A.933 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB6810 BAY.LDSBK.IS.S.30900 BD00 BON EUR N

CA XFRA US037833CE80 APPLE 17/19 BD00 BON USD N

CA APCS XFRA US037833CF55 APPLE 17/19 FLR BD00 BON USD N

CA XFRA CH0204574914 NATURGY FINANCE 13/19 MTN BD01 BON CHF N

CA XFRA DE000HLB0PP1 LB.HESS.-THR. INFL. 12/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4SV2 HSH NORDBANK ZS 25 14/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1659798182 NED.WATERSCH. 17/19FLRMTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS1029161665 GOLDM.S.GRP 14/19 MTN BD02 BON AUD N