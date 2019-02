The following instruments on XETRA do have their first trading day 05.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 05.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A269M8 OESTERREICH 19/29 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA AU3FN0046710 A.N.Z.BKG.GR 19/22 FLR BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3FN0046728 A.N.Z.BKG.GR 19/24 FLR BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000AAR0249 AAREAL BANK MTN.HPF.S.226 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0P88 DZ BANK IS.A1088 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0P96 DZ BANK IS.A1089 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0QA6 DZ BANK IS.A1090 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0QV2 DZ BANK IS.C179 19/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0QW0 DZ BANK IS.C180 19/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4V21 LB.HESS.THR. IHS 19/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB8114 LDSBK.SAAR IHS S.811 BD01 BON EUR N

CA XFRA USU24652AP13 HARLEY DAV.F 19/22 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA USU26481AA61 DUN+BRADSTR. 19/26 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU26481AB45 DUN+BRADSTR. 19/27 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1947550403 SPAREBNKN SB 19/26 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1949711094 VOLKSW.FIN.SERV 19/23 MTN BD01 BON GBP N

CA 3G71 XFRA AU000000AOQ0 AFRICA.PETROLEUM CORP.LTD EQ00 EQU EUR N

CA 2DK XFRA CA6125091091 MONTEREY MINERALS INC. EQ00 EQU EUR N

CA CHY XFRA DK0060055861 CHEMOMETEC AS DK 1 EQ00 EQU EUR N

CA XUEK XFRA IE00BGV5VM45 X(IE)-S+P E.EX UK1DEO EQ00 EQU EUR Y

CA XAIX XFRA IE00BGV5VN51 X(I)-AI+BIG DATA ETF 1CDL EQ00 EQU EUR Y

CA XMOV XFRA IE00BGV5VR99 XTR(IE)-FUT.MOB.ETF 1CDL EQ00 EQU EUR Y

CA 6SD XFRA KYG236271055 SHELF DRILLING LTD EQ01 EQU EUR N

CA DAB XFRA NO0003021909 ABG SUND.COL.HLD.A NK-,23 EQ01 EQU EUR N