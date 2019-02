FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.02.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 06.02.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.02.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

RMEA XFRA AU000000RMD6 RESMED CUFS/10 DL-,004 0.032 EUR

WF2 XFRA US97650W1080 WINTRUST FINANCIAL CORP. 0.218 EUR

SRB XFRA US8552441094 STARBUCKS CORP. 0.314 EUR

RME XFRA US7611521078 RESMED INC. DL-,004 0.323 EUR

RGPB XFRA US7593516047 REINSUR.GRP AM. DL-,01 0.524 EUR

WEP XFRA US5590801065 MAGELLAN MIDSTREAM PARTN. 0.871 EUR

KBH XFRA US48666K1097 KB HOME DL 1 0.022 EUR

INL XFRA US4581401001 INTEL CORP. DL-,001 0.275 EUR

HB1 XFRA US3596941068 FULLER -H.B. CO. DL 1 0.135 EUR

FE7 XFRA US3379321074 FIRSTENERGY DL 10 0.332 EUR

AWC XFRA US0304201033 AMERICAN WATER WKS DL-,01 0.397 EUR

AR6 XFRA US01877R1086 ALLIANCE RES PARTS UTS 0.463 EUR

ATN XFRA US00738A1060 ADTRAN INC. DL-,01 0.079 EUR

AU1 XFRA IL0010829658 AUDIOCODES LTD. IS 0,01 0.096 EUR

CUD XFRA CA1367178326 CDN UTILITIES LTD A 0.282 EUR

1SM XFRA US8661421029 SUMMIT MIDSTREAM P.LP UTS 0.502 EUR

NRZ1 XFRA US63900P6088 NATURAL RES.PARTNERS UTS 0.393 EUR

XFRA DE000HLB0478 LB.HESS.-THR.INFL.02A/14 0.001 %

IY12 XFRA US2263442087 CRESTWOOD EQU.P.UTS NEW 0.524 EUR

8SD XFRA MHY7545W1093 SEADRILL PARTNERS LLC UTS 0.009 EUR

8CE XFRA US2327511075 CYPRESS ENERGY PART.UTS 0.183 EUR

MPB XFRA US5733311055 MARTIN MIDSTREAM PAR.L.P. 0.437 EUR

3R2 XFRA CA76329W1032 RICHELIEU HARDWARE 0.042 EUR

5M8 XFRA US56155L1089 MAMMOTH ENER.SVCS DL-,01 0.109 EUR

DGL XFRA MHY2188B1083 DYNAGAS LNG PTN.UTS DL-01 0.055 EUR

WPOB XFRA US3846371041 GRAHAM HLDGS CO. 1.214 EUR

TWI XFRA US8918261095 TOWER INTL INC. DL-,01 0.114 EUR

68M XFRA US57686G1058 MATSON INC. 0.183 EUR

62C XFRA US20855T1007 CONSOL COAL RES UTS 0.448 EUR

SHL XFRA DE000SHL1006 SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. 0.700 EUR

SHL1 XFRA US82622J1043 SIEMENS HEALTH ADR/0,50 0.258 EUR