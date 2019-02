Medieninformation

Neue Baloise-Website wird zum 'Data-Driven Newsroom'

Basel, 05.02.2019. Im Rahmen der Strategie Simply Safe rückt die Baloise Group die Bedürfnisse ihrer Anspruchsgruppen bedingungslos ins Zentrum. Dementsprechend wurde die Unternehmens-Websitewww.baloise.com (http://www.baloise.com/) komplett überarbeitet und bietet nun eine noch übersichtlichere Struktur sowie massgeschneiderte Inhalte für ihre Zielgruppen.

Die Unternehmenswebsite baloise.com wurde dahingehend überarbeitet, dass der Besucher auf intuitive Art und Weise zu relevanter Information gelangt. Die unterschiedlichen Zielgruppen, wie zum Beispiel Medienschaffende, Aktionäre, Kunden, Investoren und Finanzanalysten sowie Stellenbewerber, erhalten alle relevanten Inhalte rasch und in umfassender Form. Neu fügen sich Medienmitteilungen, Wissenswertes über die Branche sowie der Unternehmens- beziehungsweise Karriere-Blog vollständig integriert durch die Website hinweg zu einem 'Data-Driven Newsroom' zusammen: "Technisch gesehen sind wir mittlerweile in der Lage, basierend auf der Analyse öffentlich zugänglicher und anonymisierter Daten gewisse Tendenzen und Interessen für Themen nachzuweisen. Dementsprechend können wir den Besuchern auch das anbieten, wonach sie auf der Seite suchen und jene Inhalte bereitstellen, die für sie relevant sind", so Projektleiter Manuel Thomas. Der integrierte Karriereblog bietet zudem über 300 Artikel mit nützlichen Karrieretipps, Videos, Podcasts sowie Mitarbeiterportraits, welche die Geschichten hinter den Jobs erzählen. Die Website wird so zur zentralen Plattform aller aktuellen News, spannender Geschichten und informativen Hintergrundberichten aus dem Baloise-Universum - massgeschneidert auf die Interessen der Zielgruppen.

Weitere Informationen

Alle Medienmitteilungen und Blogbeiträge auf einen Blick (inkl. Filter/ Suche durch alle Inhalte) (https://www.baloise.com/de/home/news-stories.html)

Investoren-Cockpit mit dem aktuellen Stand unserer drei strategischen Ziele (https://www.baloise.com/de/home/investoren.html)

Alle Publikationen wie Dokumente zum Jahres- oder Semesterabschluss (https://www.baloise.com/de/home/investoren/publikationen.html)

Karriere-Webseite (https://www.baloise.com/de/jobs.html)

Finanzkalender mit allen Terminen (https://www.baloise.com/de/home/news-stories/kontakt/events.html)

