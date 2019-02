FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Die träge Kursentwicklung am deutschen Aktienmarkt dürfte am Dienstagmorgen zunächst andauern. Der Dax wird zwar leicht im Plus erwartet, würde damit aber in seiner engen Spanne der vergangenen Handelstage bleiben, die weitgehend zwischen etwa 11 000 und rund 11 200 Punkten liegt. Der Broker IG taxierte den Index knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,14 Prozent höher auf 11 192 Punkte. "Nach unten gut abgefedert, nach oben gedeckelt", umriss Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel die derzeitige Situation des Dax. Weder fundamental noch charttechnisch gebe es derzeit Impulse in eine klare Richtung.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben am Montag an ihre sechswöchige Erholungsrally angeknüpft. Vor allem Technologiewerte legten deutlich zu. Schlechte Daten aus der heimischen Industrie erwiesen sich als nur vorübergehender Stimmungsdämpfer. Der Dow Jones Industrial überwand seine anfängliche Schwäche und weitete seine Gewinne sukzessive aus. Zum Schluss stand der Leitindex 0,70 Prozent im Plus bei 25 239,37 Punkten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Der japanische Aktienmarkt hat am Dienstag keine klare Richtung gefunden. während der Topix leicht zulegte, fiel der japanische Leitindex Nikkei-225 um 0,2 Prozent auf 20 844,45 Punkte. Die Börsen Chinas blieben wegen des Neujahrsfestes geschlossen.

DAX 11 176,58 -0,04%

XDAX 11 206,93 0,12%

EuroSTOXX 50 3165,20 -0,19%

Stoxx50 2911,37 0,09%

DJIA 25 239,37 0,70%

S&P 500 2724,87 0,68%

NASDAQ 100 6959,96 1,23%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 165,44 0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1433 -0,01%

USD/Yen 109,85 -0,08%

Euro/Yen 125,60 -0,09%

ROHÖL:

Brent 62,70 +0,19 USD

WTI 54,75 +0,18 USD

/mis

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0081 2019-02-05/07:32