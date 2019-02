Ein Plus von 13,73 Prozent für Wirecard zum Wochenstart: Das extreme Auf und Ab dieser Aktie geht in den vierten Handelstag. Basis dieser extremen Schwankungen, die, beginnend mit dem Mittwochnachmittag der Vorwoche, eine Handelsspanne von sagenhaften 70 Euro entstehen ließ, war ein Bericht der "Financial Times".

