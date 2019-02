Die Aktien von Infineon haben am Dienstagmorgen nach einem verhalteneren Ausblick leicht nachgegeben. Sie fielen auf der Handelsplattform Tradegate zunächst deutlicher, reduzierten ihr Minus gegenüber dem Xetra-Schlusskurs aber auf zuletzt nur noch 0,2 Prozent. Börsianer verwiesen darauf, dass schwache Prognosen für das zweite Quartal und das Gesamtjahr keine große Überraschung seien. Einem Händler zufolge sind die Kürzungen nicht so deutlich wie befürchtet.

Im kommenden Quartal, das am Markt als wegweisend erachtet wird, geht der Chiphersteller von in etwa stagnierenden Umsätzen und einem Rückgang der operativen Marge aus. 2019 erwartet der Chipkonzern sein Umsatzplus nun nur noch am unteren Ende der bisher genannten Spanne. Außerdem kürzte er seine Prognose für die Segmentergebnismarge von ehemals 18 auf nun 17,5 Prozent.

Beim Zahlenwerk für das erste Quartal wurden die Erwartungen als weitgehend erfüllt angesehen. Der Umsatz und das Segmentergebnis waren im ersten Geschäftsquartal im Vergleich zum Vorquartal rückläufig./tih/mis

