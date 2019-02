Deutsche Staatsanleihen haben sich am Dienstag nur wenig verändert. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel im frühen Handel geringfügig um 0,03 Prozent auf 165,34 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 0,17 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone gab es im frühen Handel wenig Bewegung bei den Staatsanleihen.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Auftakt am deutschen Rentenmarkt. Im weiteren Tagesverlauf könnten Konjunkturdaten für mehr Bewegung sorgen. Auf dem Programm stehen wichtige Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungsbereich der Eurozone am Vormittag und aus den USA am Nachmittag./jkr/zb

ISIN DE0009652644

AXC0098 2019-02-05/08:41