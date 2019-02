BYD bringt die größte Flotte an Elektro-Bussen auf die Straße. Die 200 vollelektrische Doppeldeckerbusse vom Typ K8S werden ab sofort in Xi'an, im Nordwesten von China, eingesetzt. Hinzu kommt: In Zusammenarbeit mit dem englischen Bushersteller ADL hat BYD eine Ausschreibung über 37 Elektro-Doppeldecker-Busse für London gewonnen. Die Aktie steht vor wichtigen Widerstandsmarken.

