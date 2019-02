Das Unternehmen hat am frühen Morgen die Berichte der "Financial Times" erneut dementiert und Stellung zur Lage genommen. Demnach seien die Vorwürfe der "Financial Times" haltlos und irreführen und wurden widerlegt. Wirecard prognostiziert seinen Aktionären ein starkes Jahr 2019.

Zuvor hatte die "Financial Times" berichtet, dass eine von Wirecard beauftragte externe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...