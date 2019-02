Der DAX hat sich gestern bereits den dritten Tag in Folge unterm Strich kaum vom Fleck bewegt. Zum Handelsende notierte er gerade mal vier Punkte im Minus. Im Tagesverlauf betrug die Handelsspanne rund 100 Punkte.



Marktidee: Wirecard. Bei Wirecard geht es derzeit turbulent zu. Der Konzern wehrt sich gegen kritische Berichte der Financial Times. Die Aktie erlebte in den vergangenen Tagen eine regelrechte Berg- und Talfahrt. Am Freitag stürzte der Kurs im zweistelligen Prozentbereich ab, gestern erholte er sich. Charttechnisch hat sich das Bild dadurch eingetrübt.