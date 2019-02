Aktuell werden die meisten wiederaufladbaren Batterien noch in Asien produziert; 65% davon in China, 10% in Südkorea und 6% in Japan. In den USA werden 18% aller wiederaufladbaren Batterien hergestellt, in Europa sind es nur 2%. Dies könnte sich mittelfristig ändern. Chile besitzt die größten Lithiumreserven der Welt. Nun ist das Land laut Experten einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...