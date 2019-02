Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Sunrise Communications auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Eine Konsolidierung des Schweizer Telekommarktes sei bereits seit längerem eine Möglichkeit, so dass Medienberichte über Gespräche zwischen Sunrise und Liberty Global zum Kauf des Kabelnetzes nicht überraschend kämen, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Fusionsszenarios könnten das Kursziel in Richtung 103 Franken treibe. Für Freenet könnte dies ein Gelegenheit eröffnen, den Anteil an Sunrise zu reduzieren./mf/la Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2019 / 15:52 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-02-05/09:17

ISIN: CH0267291224